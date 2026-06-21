Suudi Arabistan'ın dört gol attığı maçın ardından heyecan verici bir yorum: Takıma inanmayanlar ülkeden kovulmalı!

Ünlü İspanyol yorumcu Manolo Lama, 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turunda Suudi Arabistan’a karşı alınan ezici galibiyetin (4-0) ardından, İspanya milli takımını eleştirenlere yönelik ateşli yorumlarıyla sosyal medyayı çalkaladı ve “pasaportlarının elinden alınmasını” ya da “geri dönüşü olmayan bir şekilde sınır dışı edilmelerini” talep etti.

Lama, "Cadena COPE" radyosundaki "Tiempo de Juego" programında, 24. dakikada Mikel Oyarzabal'ın attığı üçüncü golün ardından yaptığı yorumda şunları söyledi: "Takıma inanmayan herkesin pasaportu elinden alınmalı. Ya da geri dönüşü olmayacak şekilde sınır dışı edilmeli. Defol git dostum."

Ünlü yorumcu, Yeşil Burun Adaları ile oynanan ve golsüz berabere biten maçın ardından köklü değişiklikler talep edenlere alaycı bir şekilde şöyle ekledi: “Bugün, önceki maçta oynamayan herkes sahaya çıkacak, değil mi?”, böylece ilk on birde değişiklik yapılması yönündeki taleplere açıkça gönderme yaptı.

Olası bir rekor

Oyarzabal, maçta olağanüstü bir başlangıç yapmıştı; sadece 24 dakika içinde iki gol attı ve bir golün hazırlayıcısı oldu. Program ekibi bu rakamları “İspanya Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki olası bir rekoru” olarak nitelendirdi.

Takım arkadaşı Alfredo Rilano ise önceki Kap Verde maçıyla arasındaki çarpıcı farka dikkat çekerek, Oyarzabal’ın “önceki gün yarım saat boyunca topa dokunmadığını” belirtti.

"Kura sıralaması" üzerine şakalar

Maçın sonucu belli olduktan sonra, yorumcu ekibi Pako González, İspanya’nın turnuvadaki gidişatı hakkında şakalaşmaya izin verdi. Ekipten biri kahkahalar arasında şöyle dedi: “Anahtar, Uruguay ile berabere kalmak, Megilito. Uruguay milli takım kaptanıyla konuşmalıyız, şimdi kura sıralamasını ayarlamalıyız.”

İlk çeyrek

Maç 25. dakikada her zamanki su molası için durdurulduğunda, yorumcular bu anı modern futbolun gidişatı hakkında alaycı yorumlar yapmak için değerlendirdiler ve “Bu, futbolu basketbola çevirdi” dediler. Böylece, sembolik “ilk çeyreği” İspanya’nın 3-0’lık ezici galibiyetiyle tamamladılar.

"Cadena COPE" stantında coşku havası hakimdi; Lama’nın coşkulu yorumlarının her kelimesi bu coşkuyu pekiştiriyordu. Bu manzara, Suudi Arabistan karşısında sergilenen ikna edici performansın ardından İspanyol medyasında hakim olan rahatlığı yansıtıyordu.

Bu galibiyetle İspanya, eleştirenlerini geçici olarak susturdu ve 4 puanla 8. grubun zirvesine yerleşti. Üçüncü turda Uruguay ile oynanacak ve 16 turuna yükselmeyi belirleyebilecek kritik maçı bekliyor.