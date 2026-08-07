Suudi Arabistan'ın devre dışı kalmasının ardından: Katar, İspanya Süper Kupası'na ev sahipliği için Miami ile yarışıyor

2027 İspanya Süper Kupası, önümüzdeki şubat ayında düzenlenmeye aday hale geldi. Turnuvanın 43. edisyonuna ev sahipliği yapmaya aday şehirlerin başında ABD'nin Miami kenti gelirken, İstanbul ve Katar da masadaki seçenekler arasında yer alıyor.

İspanyol "AS" gazetesine göre, turnuvanın Suudi Arabistan'da düzenlenmesi, Asya Kupası ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle ihtimal dışı görünüyor. Bu durum İspanya Federasyonu'nu birkaç alternatif üzerinde çalışmaya yöneltti; bunların başında Miami, ardından İstanbul ve sonrasında Katar geliyor.

Yetkili komitenin önümüzdeki perşembe günü, turnuvaya ev sahipliği yapmak için en uygun yeri görüşmesi planlanıyor. Miami en şanslı seçenek olarak öne çıkarken, onu İstanbul takip ediyor; Katar ise üçüncü seçeneği temsil ediyor.

Belirtmek gerekir ki İspanya Süper Kupası, Kovid-19 salgını nedeniyle Fas'ta düzenlenen 2021 edisyonu hariç, 2018 yılından bu yana İspanya toprakları dışında oynanıyor; turnuva sonrasında Suudi Arabistan'a taşınmıştı.

Miami, daha önce İspanya Kadınlar Süper Kupası'na ev sahipliği yapmak için gündeme gelmişti; ancak Federasyon Başkanı Rafael Louzán, katılımcı kulüplerden birinin reddetmesinin ardından bu seçeneği devre dışı bıraktı.

Katılımcı dört kulüp, yani Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid, turnuvanın organizasyonuna ilişkin tüm adımlar hakkında bilgilendirildi.

Müsabakalar dörtlü final sistemiyle oynanacak. Kral Kupası şampiyonu ile lig ikincisi karşı karşıya gelecek; bu eşleşme Real Sociedad ile Real Madrid'i bir araya getiriyor. Diğer maç ise lig şampiyonu ile Kral Kupası ikincisini, yani Barcelona ile Atletico Madrid'i karşı karşıya getiriyor.