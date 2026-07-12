Suudi Arabistan’ın cazip tekliflerine rağmen… Barcelona’nın yıldızı Avrupa hayalinden vazgeçmiyor

Basında yer alan haberlere göre, Barcelona’nın genç orta saha oyuncusu Marc Casado, geçtiğimiz haftalarda birçok teklif aldı; ancak Suudi Arabistan liginden gelen ilgiye rağmen Avrupa’da kalma seçeneğinde ısrarcı.

Katalan "Sport" gazetesine göre, Barcelona'ya gelen tekliflerin değeri 12 milyon avroyu geçmedi ve bazı teklifler oyuncunun haklarının sadece bir kısmının satın alınmasını içeriyordu; bu durum Katalan kulübünü şu ana kadar ikna etmedi.

Gazete, Alman takımı Borussia Dortmund’un Casado ile sözleşme imzalamaya ilgi gösterdiğini ve onun Karim Ademi transferine dahil edilmesinin düşünüldüğünü, ancak bu seçeneğin sonunda mümkün olmadığının belirtildi.

Bu arada, oyuncunun menajeri Jorge Mendes, Suudi Arabistan Ligi’nden gelen teklifleri takip etmenin yanı sıra, İngiltere Premier Ligi’ndeki diğer seçenekleri de araştırıyor.

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Sport, Casado’nun önceliğinin maddi tarafta değil, yeteneklerine güvenen ve ona ilk 11’de yer alma ve takımın spor projesinde önemli bir rol üstlenme fırsatı sunan bir kulübe transfer olmak olduğunu vurguladı.

Gazete, oyuncunun kariyerinin bu aşamasında gelişmesine yardımcı olacak düzenli oyun süresi alması gerektiğini düşündüğünü ve bu nedenle başka bir destinasyonu düşünmeden önce tüm Avrupa seçeneklerini değerlendirmeyi tercih ettiğini ekledi.

Gazete, Suudi kulüplerinden oyuncuyla sözleşme imzalamak için iki teklifin masada olduğunu ortaya koydu; ancak Casado, önümüzdeki dönemde Avrupa’daki gelişmelerin nasıl sonuçlanacağını beklediği için şu ana kadar onay vermedi.

Geleceği konusunda belirsizlik devam etse de, oyuncu, kamp başlamadan önce nihai gideceği yer kesinleşmese bile Barcelona ile birlikte İngiltere’deki takım kampına gidebilir.