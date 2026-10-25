Suudi Arabistanlı El-Ahli kulübünün yeni yönetimine yakın bir kaynak, kulübün sportif direktörlük görevi için bir dizi isimle görüşme yaptığına dair dolaşan haberlerin doğruluğunu yalanladı.

Kaynak, "Koora"ya yaptığı özel açıklamalarda şunları söyledi: "Kulübün ortalıkta dolaşan bazı isimlerle görüşme yaptığı kesinlikle doğru değildir, bu durum tamamen gerçek dışıdır."

Kaynak sözlerine şöyle devam etti: "Yolsuzluk şüphesi bulunan isimlerin bu görev için adaylar arasında yer alması kesinlikle mümkün değildir; zira yönetim ve icra kurulu başkanı, yeni sportif direktörün araştırılması ve seçilmesi sürecinin başına en yüksek şeffaflık ve dürüstlük standartlarını koymaktadır."





El-Ahli yönetimi iki gün önce, sportif direktör arayışı sürecini en üst düzeyde profesyonellik ve uzmanlıkla yürüttüğünü ve sadece bir isimle sözleşme yapma konusunda acele etmeyeceğini, seçim sürecinin kulübün tarihi, bugünü ve geleceği gözetilerek acele edilmeksizin en yüksek profesyonel standartlara tabi tutulduğunu teyit etmişti.

Suudi Arabistanlı El-Ahli kulübünde sportif direktörlük görevine vekâleten getirilen Üsame Hoşavi, göreve getirilmesinin üzerinden henüz 24 gün geçmişken 27 Eylül'de görevinden resmi istifasını sunmuştu. Kulüp şu anda yeni bir sportif direktör aramaktadır.



