Suudi Arabistan ile Yeşil Burun Adaları arasındaki kader belirleyici maç için Avrupa'dan düdük sesi

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Suudi Arabistan milli takımı ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanacak maçı yönetmesi için Fransız hakem François Litxier’i atadığını duyurdu.

Letexier'e bu maçta, birinci yardımcı hakem olarak vatandaşı Cyril Mougnier ve ikinci yardımcı hakem olarak Mehdi Rahmouni eşlik edecek. Dördüncü hakem görevini ise Güney Afrikalı Abongil Tom üstlenecek ve vatandaşı Zakheli Siwela yedek yardımcı hakem olarak ona yardımcı olacak.

Maçın, 27 Haziran Cumartesi günü şafak vakti Houston Stadyumu’nda oynanması planlanıyor ve bu karşılaşma, 8. Grup’taki her iki takım için de hayati önem taşıyor.

Suudi Arabistan milli takımı için maçın önemi, ikinci turda İspanya’ya 4-0’lık ağır bir yenilgiye uğrayarak grubun son sırasında 1 puanla kalmasının ardından daha da arttı.

Öte yandan, İspanya 4 puanla grubun zirvesinde yer alırken, Uruguay ve Yeşil Burun takımları ise ikişer puanla sırasıyla ikinci ve üçüncü sıralarda bulunuyor. Bu durum, bir sonraki tura yükselme mücadelesinde son turun tüm olasılıklara açık olmasını sağlıyor.

"Yeşiller", eleme turlarına yükselme umudunu canlı tutmak için bu maça sadece galibiyet hedefiyle çıkarken, Yeşil Burun Adaları ise ilk Dünya Kupası katılımında hayallerini sürdürmesini sağlayacak olumlu bir sonuç elde etmeye çalışıyor.

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