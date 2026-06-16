2026 Dünya Kupası'nın 8. Grubu'ndaki ilk maçta Uruguay'ın Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kalmasının ardından düzenlenen basın toplantısında gergin bir atmosfer yaşandı. Uruguay teknik direktörü Arjantinli Marcelo Bielsa, bir gazetecinin "FIFA" toplantısına katılmasıyla ilgili sorusunu reddederek gazeteciyle sert bir tartışmaya girdi ve fotoğraf çekilirken başını kaldırmaması konusundaki sorusunu reddetti.

Bielsa, açıkça öfkelenerek şöyle dedi: “Ne demek istediğini anlamadım, bununla ilgili herhangi bir açıklama yapmam gerekmiyor, soruyu anlamıyorum. Fotoğraf çekilirken fotoğraf çekme konusunda profesyonel değilim, bana bakan kişinin gözlerine bakmam mı gerekiyor?”

Arjantinli teknik direktör daha sert bir tonla şunları ekledi: “Açıklayabileceğim şeylerin bir sınırı olduğunu düşünüyorum. Eğer aşağıya bakıyorsam, bunu açıklamam mı gerekiyor? Bazen her şeyi açıklamaya gerek yoktur ve biz manken olmak zorunda değiliz.”

Bielsa, Suudi Arabistan maçı hakkında yorum yaptı

Tartışmanın ardından Bielsa maça değindi, takımının iki yarıdaki performansında belirgin bir fark olduğunu vurguladı ve maçın başlangıcının karşılaşmayı zorlaştırdığını belirtti.

Ayrıca okuyun... Tarihi gecenin ardından... Valverde, Al-Owais'e haksızlık mı etti?

O, “İlk yarı ile ikinci yarı arasında bir fark vardı. İkinci yarıda olanlar, başlangıçtan itibaren yapabileceğimiz şeylerdi ama yapmadık. Birkaç fırsat yarattık ve gol attık, ancak bazılarını değerlendiremedik. Futbolda bu tür şeyler olur” dedi.

Ve şöyle devam etti: “Suudi milli takımının ilk golü attığı an bizim için zordu. İlk yarıda bazı zorluklarla karşılaştık, hızlı oyun ritmini koruyamadık ve bazı hatalar yaptık, rakip bundan yararlandı ve öne geçen golü attı.”

“Topu kontrol edemezsek, rakip takım kontrolü ele geçirir ve ilk yarıda da böyle oldu” diye devam etti.

Bielsa sözlerini şöyle bitirdi: “Sonuçta maçı kazanamadık ve Suudi Arabistan milli takımı iyi bir konumdaydı. Bu da bazı dönemlerde istenen performansı gösteremediğimizi yansıtıyor. İkinci yarıda seviyemiz büyük ölçüde yükseldiğinde belki de 10 gol atmayı hak ediyorduk.”