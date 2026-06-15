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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Suudi Arabistan için müjdeli haber... Dünya Kupası'nda ilk yarıda geriye düşen Uruguay milli takımı ne yapacak?

Suudi Arabistan - Uruguay
Suudi Arabistan
Uruguay
Dünya Kupası
Suudi Arabistan
Uruguay
ABD

"Yeşiller", "Celesti" karşısında tarihe geçmeyi hayal ediyor

Uruguay milli takımı, Dünya Kupası maçlarının ilk yarısında geriye düştüğü durumlarda tarih boyunca pek çok olumsuz sonuçla karşı karşıya kalmıştır.

Uruguay milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda Suudi Arabistan'a karşı ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

"X" sitesindeki "Mstership" istatistik hesabına göre, Uruguay milli takımı Dünya Kupası tarihindeki önceki 18 maçta ilk yarıyı geride tamamladı.

"La Celeste", ilk yarıyı geride tamamladığı maçların sadece 3'ünde galip gelmeyi başardı, 3 maçta berabere kaldı, 12 maçta ise mağlup oldu.

Suudi Arabistan milli takımı, ilk maçta İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kaldığı için, İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın da yer aldığı 8. grubun lideri olmak amacıyla Uruguay'ın ikinci yarıda da bu performansını sürdürmesini umuyor.

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