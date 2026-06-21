İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Mikel Oyarzabal, Pazar akşamı 2026 Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan ile oynanan maçta tüm dikkatleri üzerine çekti.

Grup aşamasının ikinci turunda İspanya'nın 4-0 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada Oyarzabal iki gol attı.

Oyarzabal, İspanyol televizyonuna verdiği ve Mundo Deportivo gazetesi tarafından yayınlanan demeçte, kendisi için en önemli şeyin, Yeşil Burun Adaları ile berabere kaldıkları maçın ardından La Roja'nın imajını değiştirmek olduğunu vurguladı.

Oyarzabal, “Durumu tersine çevirdiğimiz için mutluyuz, sahada sergilediğimiz performanstan da memnunuz. Şimdi bu yolda ilerlemeye devam etmeliyiz” dedi.

Oyarzabal, “Takıma bu şekilde yardımcı olabildiğim için mutluyum… Geçen maçta yeterince etkili olamadım, ancak elimden gelen en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştım” diye ekledi.

Ayrıca, hem teknik ekipten hem de takım arkadaşlarından her zaman destek gördüğünü belirterek, “Kendimi kanıtlamama gerek yok, çünkü benim için önemli olan kişilerin, yani takım arkadaşlarımın ve teknik direktörün sevgisini ve takdirini her zaman hissettim ve ben buna tutunuyorum” diye vurguladı.

Konuşmasının sonunda, oyundan alınma nedeni konusunda herkesi rahatlattı ve bunun herhangi bir sakatlıkla ilgisi olmadığını vurguladı.

“Her şey yolunda. Teknik direktörün daha fazla oyuncuya süre vermeye karar vermesi gayet doğal. Herkes önemli olacak ve sıra herhangi bir oyuncuya geldiğinde, o oyuncu performansının %100’ünü sergilemeli; oyundan çıkarıldığında ise oyuna giren oyuncu da aynısını yapmalıdır” diye ekledi.