Suudi Arabistan’ı temsil etmesi için aranıyor… Barcelona, Faslı yeteneği kadrosuna kattı

Barcelona, Belçika’nın Sporting Charleroi takımından Faslı yetenek Mehdi El Mimouni’yi kadrosuna kattı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, 17 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu El Mimouni'nin La Masia Akademisi'ne katılacağını bildirdi.

Oyuncu, uluslararası düzeyde hem Belçika hem de Fas milli takımlarında forma giyme hakkına sahip olup, birçok Belçikalı medya kuruluşu tarafından kendi neslinin en büyük yeteneklerinden biri olarak tanımlanıyor.

Oyuncunun bu hafta Barselona'ya geldiği, Instagram'daki resmi hesabından paylaştığı ve Barcelona Kulübü Müzesi'ni ziyaret ederken çekilmiş fotoğraflarla ortaya çıktı.

Fotoğraflardan birinde, Ronaldinho ve Luis Suárez gibi kulübün efsanelerine ait formalar göze çarpıyordu.

Birkaç saat önce, Belçikalı "Walfoot" sitesi, Faslı oyuncunun Barcelona'nın spor başkan yardımcısı Rafa Yusti ile birlikte kulüp ofislerinde çekilmiş bir dizi fotoğrafını yayınladı. Bu fotoğrafların, takımla sözleşme imza töreni sırasında çekildiği düşünülse de, Katalan kulübü henüz transferin tamamlandığını resmi olarak açıklamadı. Belçikalı basın kaynakları, Barcelona’nın Faslı oyuncuyu iki yıldan fazla bir süredir takip ettiğini bildirdi.

Mehdi El Mimouni, taktiksel zekası, oyuna dair olağanüstü vizyonu ve orta saha merkezinden maçın ritmini yönetme yeteneği ile öne çıkıyor. Bu özellikleri, bazılarının onu Barcelona efsanesi Sergio Busquets ile karşılaştırmasına neden oldu. Ayrıca, başta Hollanda’nın PSV Eindhoven’i olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ve başta Newcastle United olmak üzere bir dizi Premier Lig kulübünün de ilgisini çekti.

Belçikalı haber kaynakları ayrıca, Suudi Arabistan’ın oyuncunun çevresine ilgi gösterdiğini ve gelecekte vatandaşlığa kabul edilme olasılığını araştırdığını ortaya koydu. Bu adım, Suudi Arabistan topraklarında düzenlenecek 2034 Dünya Kupası’nda Suudi milli takımında forma giymesi için zemin hazırlamak amacıyla atıldı.