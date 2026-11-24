Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, 2027-28 sezonundan itibaren yabancı oyuncu kotasında köklü bir değişikliği değerlendiriyor. Bu adım, Avrupa'nın önde gelen liglerinden yeni bir büyük transfer dalgasını tetikleyebilir. Yetkililer, ligdeki seviyeyi yükseltmek için kulüp başına yabancı oyuncu sınırını 18'e çıkarmayı, hatta sınırı tamamen kaldırmayı görüşüyor.

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Ligde yabancı oyuncu kotasının genişletilmesi gündemde

The Times'ın haberine göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, 2027-28 sezonu öncesinde Roshn Suudi Ligi'ndeki kadro kayıt kurallarını değiştirmek için çeşitli seçenekleri inceliyor. Teklifler arasında kulüp başına yabancı oyuncu sınırını 14, 16 veya 18'e çıkarmak yer alıyor. En köklü seçenek ise sınırı tamamen kaldırmak. Her türlü değişiklik sıkı mali ve düzenleyici denetimlere tabi olacak, ancak henüz nihai bir karar verilmedi.

Mevcut kurallarda büyük değişiklik olabilir

Mevcut 2026-27 düzenlemelerine göre Suudi Pro Ligi kulüpleri, 25 kişilik kadrolarına sekizi 21 yaş üstü, ikisi 21 yaş altı olmak üzere 10 yabancı oyuncu kaydedebiliyor. Suudi Arabistan doğumlu bir profesyonel oyuncu için de ek kontenjan bulunuyor. Lig maçlarında takımlar genellikle sekiz yabancı oyuncuyla sınırlandırılırken Kral Kupası ve Suudi Süper Kupası'nda 10 yabancı oyuncunun tamamı ilk 11'de başlayabiliyor.

Kotanın genişletilmesi büyük bir değişim anlamına gelecek ve kulüplerin tamamen yabancı oyunculardan oluşan bir ilk 11'le sahaya çıkmasına olanak tanıyabilecek. Özel kaynaklara dayandırdığı haberinde Asharq Al-Awsat, görüşmelerin Suudi oyuncuları yurt dışına transfer olmaya teşvik etmeyi ve daha küçük kulüplerdeki yerli oyunculara daha fazla süre sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir stratejiyle bağlantılı olduğunu aktarıyor. Federasyon, bu planı desteklemek için ekonomik gücü daha düşük kulüplerin, zengin kulüplerle sözleşmesi bulunan Suudi oyuncuların maaşlarını karşılamasına yardımcı olacak bir mali mekanizmayı da inceliyor.

Ronaldo yeni dönemi göremeyebilir

Değişiklikler onaylanırsa Al-Nassr gibi kulüpler, Joao Felix ve Sadio Mane gibi yıldızların yanına oyuncu transfer etme konusunda çok daha fazla özgürlüğe kavuşacak. Ancak Cristiano Ronaldo bu yeni dönemi yaşamayabilir. Al-Nassr ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek Portekizli forvetin 2026-27 sezonunu tamamlaması bekleniyor. Gelecek yazdan sonrası içinse futbolu bırakması şu anda en olası senaryo olarak görünüyor .

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Federasyon, herhangi bir değişikliğe karar vermeden önce kulüplere resmî bir anket de gönderdi. Ankette altyapıların rolü, yerli oyuncuların gelişimi ve yabancı yıldızların yerli yetenekler üzerindeki etkisi hakkında görüş isteniyor.

Karara anket sonuçları yön verecek

Federasyon, 2027-28 sezonu için yabancı oyuncu sınırını genişletmeye veya kaldırmaya karar vermeden önce kulüplerin anket yanıtlarını inceleyecek. Değişikliğe onay verilmesi, Suudi kulüplerinin kadrolarında açılacak yeni yerleri doldurmak istemesiyle Avrupa'nın önde gelen liglerinde yoğun bir yaz transfer hamlesini tetikleyebilir. Suudi futbolunun yetkilileri ise küresel hedefleriyle genç Suudi oyuncuların forma sürelerini koruyacak önlemler arasında denge kurmak zorunda.