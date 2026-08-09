18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu seçimleri yeni bir gerginlik aşamasına giriyor

Premier Lig
Suudi Arabistan

Rezizaء listesine karşı beklenen hukuki hamle

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığı için verilen mücadele, Bedr el-Rezizâ listesinin yarıştaki tek onaylı liste haline gelmesinin ardından yeni bir gerilim aşamasına doğru ilerliyor. Bu arada elenen listelerden karara itiraz yönünde hamleler geliyor.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesine konuşan özel kaynaklar, Halid el-Gamidi listesi ile bir başka listenin, Rezizâ listesinin onaylanması kararına itiraz sunmayı değerlendirdiğini ortaya koydu. Diğer elenen listelerin de bu harekete katılmasının beklendiği belirtilirken, bunun "onaylanan listeye uygulanan ölçütlerle aynı ölçütlere tabi tutulmadıklarını düşündükleri gerekçelere dayandığı" ifade edildi.

Seçim komitesi cumartesi günü, adayların dosyalarını inceledikten sonra 2026-2030 dönemi seçimlerinde diğer beş listenin elendiğini duyurmuştu.

Elenen listeler arasında Halid el-Gamidi, Fehd el-Gufeyli, Hâtim Hîmî, Ahmed el-Vâdi'î ve Şâkir el-Useymî'ye ait listeler yer aldı; gerekçeler sportif deneyim, adaylık şartları ve genel kurulu temsil gereklilikleriyle ilgiliydi.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Aynı kaynağa göre Fehd el-Gufeyli itirazda bulunmayı düşünmüyor. Roshn Ligi kulüplerinden biriyle yaklaşık beş yıla uzanan deneyiminin ilgili mercilerde resmi olarak belgelenmediği için hesaba katılmadığını açıklarken, komitenin kararına saygı duyduğunu vurguladı.

Adaylık başvuruları 22 Temmuz'dan bu ayın 1 Ağustos'una kadar açık kalmış, bu süreçte Türkî ed-Dab'ân'ın çekilmesinden önce yedi liste başvuru yapmıştı. Komite ise dosya incelemesini seçim yönetmeliğine uygun olarak 2-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Ayrıca oku: Son derece zor bir görev: Güler, Mourinho'yu çıkmaza sokuyor

Ayrıca oku: Yarım çözüm: "İkinci sınıf" bir İspanyol teklifi Ittihad'ı tereddüde düşürüyor

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin