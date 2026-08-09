Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığı için verilen mücadele, Bedr el-Rezizâ listesinin yarıştaki tek onaylı liste haline gelmesinin ardından yeni bir gerilim aşamasına doğru ilerliyor. Bu arada elenen listelerden karara itiraz yönünde hamleler geliyor.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesine konuşan özel kaynaklar, Halid el-Gamidi listesi ile bir başka listenin, Rezizâ listesinin onaylanması kararına itiraz sunmayı değerlendirdiğini ortaya koydu. Diğer elenen listelerin de bu harekete katılmasının beklendiği belirtilirken, bunun "onaylanan listeye uygulanan ölçütlerle aynı ölçütlere tabi tutulmadıklarını düşündükleri gerekçelere dayandığı" ifade edildi.

Seçim komitesi cumartesi günü, adayların dosyalarını inceledikten sonra 2026-2030 dönemi seçimlerinde diğer beş listenin elendiğini duyurmuştu.

Elenen listeler arasında Halid el-Gamidi, Fehd el-Gufeyli, Hâtim Hîmî, Ahmed el-Vâdi'î ve Şâkir el-Useymî'ye ait listeler yer aldı; gerekçeler sportif deneyim, adaylık şartları ve genel kurulu temsil gereklilikleriyle ilgiliydi.

Aynı kaynağa göre Fehd el-Gufeyli itirazda bulunmayı düşünmüyor. Roshn Ligi kulüplerinden biriyle yaklaşık beş yıla uzanan deneyiminin ilgili mercilerde resmi olarak belgelenmediği için hesaba katılmadığını açıklarken, komitenin kararına saygı duyduğunu vurguladı.

Adaylık başvuruları 22 Temmuz'dan bu ayın 1 Ağustos'una kadar açık kalmış, bu süreçte Türkî ed-Dab'ân'ın çekilmesinden önce yedi liste başvuru yapmıştı. Komite ise dosya incelemesini seçim yönetmeliğine uygun olarak 2-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdi.

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