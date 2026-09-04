İttihad kulübü bu akşam, oyuncu Stephane Kliar'ın ayrılığına onay verdiğini açıkladı. "Amid" yönetimi, oyuncuya yeni bir profesyonel deneyim yaşama fırsatı tanımak amacıyla attığı adımlar çerçevesinde, onun kiralık olarak Belçika ekibi Beveren'e transferine izin verme kararı aldı.

İttihad, "X" platformundaki resmi hesabından, kulüp yönetiminin Beveren'in Kliar'ı bu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katma talebini kabul ettiğini doğruladı. Böylece oyuncu, "Kaplanlar"ın saflarından geçici olarak ayrılacak ve Belçika sahalarında yeni bir deneyime başlayacak.

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Bu kiralık transfer, İttihad'ın oyuncuya daha fazla süre alma ve daha çok tecrübe kazanma fırsatı verme isteği doğrultusunda geliyor; özellikle de yeni bir takıma geçmenin ona gelişmesi ve düzenli olarak forma şansı bulması için daha geniş bir alan sağlayabileceği düşünülüyor.

Kliar'ın, geleceğiyle ilgili önümüzdeki dönemde yeni gelişmeler yaşanmadığı takdirde, sezon sonuna kadar Beveren'de kariyerine devam etmesi ve kiralık süresinin bitiminin ardından İttihad'a geri dönmesi bekleniyor.

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İttihad yönetimi, yeni deneyimine başlamadan önce oyuncuya bir destek mesajı iletmeye özen gösterdi; ona başarılar dileyerek, Belçika kulübünde geçireceği süreden faydalanmasını ve bunun seviyesini geliştirmesine ve ek tecrübelerle geri dönmesine yardımcı olmasını temenni etti.

Kliar'ın ayrılığı, İttihad'ın kadrosunu daha iyi yönetmek için attığı adımların bir parçası olarak geliyor; ister takımı yeni oyuncularla güçlendirerek, ister bazı oyunculara gelişmelerine yardımcı olacak yurt dışı deneyimleri yaşama fırsatı vererek, içinde bulunulan sezonda takımın yaşadığı yoğun rekabet ortamında.

Böylece Stephane Kliar, kulübün Belçika ekibi Beveren'e sezon sonuna kadar transferine onay vermesinin ardından, İttihad'dan uzakta kariyerinde yeni bir sayfa açıyor; yeni deneyimin ona gelişmesi ve daha güçlü bir görüntü sergilemesi için daha büyük bir fırsat sunması umuluyor.