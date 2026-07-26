Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın adı geçtiğimiz günlerde, İspanyol ekibi Girona'nın orta saha oyuncusu Faslı Azzedine Ounahi ile devam eden yaz transfer döneminde anlaşma sağlamakla anıldı.

Girona, birçok büyük kulübün yoğun ilgisini çeken ve bunların başında Hollanda ekibi Ajax Amsterdam'ın geldiği Faslı oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor; ancak İspanyol kulüp bu satıştan en yüksek maddi karşılığı elde etmeyi hedefliyor.

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Al Ittihad'ın Ounahi transferiyle anıldığı sırada, kulüp tüm gücüyle Sporting Lizbon oyuncusu Portekizli Pedro Gonçalves'e yöneldi ve 30 milyon euro karşılığında transferi sonuçlandırmaya yaklaştı.

Al Ittihad bu transferi tamamlaması halinde Ounahi ile anlaşamayacak; zira "Amid" bütçe sıkıntısı yaşıyor ve Ounahi'yi kadrosuna katmak için benzer bir bedel ödemeyecek.

Al Ittihad şu anda orta sahayı güçlendirmek için yerli bir seçeneğe yöneliyor ve devam eden transfer döneminde kulüple anılan en dikkat çekici isimlerden biri Mukhtar Ali olarak öne çıkıyor.



