Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Mart 2027'de Fas'ta yapılacak seçimler öncesinde, Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino'ya verilen desteğe ilişkin tutumunu açıkladı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Perşembe günü gerçekleştirdiği toplantısında, Uluslararası Federasyon Başkanı Gianni Infantino ve Genel Sekreter Sayın Mattias Grafström tarafından yayımlanan ortak açıklamada yer alan hususları memnuniyetle karşıladı; söz konusu açıklama, hatanın kabul edilmesini ve "FIFA Forward Enterprise" önerisiyle ilerlenmemesini, ayrıca bu öneriyle ilgili işlemlerin gözden geçirilmesine yönelik taahhüdü içeriyordu.

Kurul, resmi bir açıklamada, mektupta yer alan; yaşananlardan tam anlamıyla yararlanma, işlemlerin ve iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi sürecinde ilerleme, yönetişim ilkelerinin güçlendirilmesi ve gelecekteki zorluklarla birlik ve şeffaflık ruhuyla başa çıkma taahhüdünü takdirle karşıladı.

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Ayrıca bu taahhütlerin somut adımlara dönüştürülmesinin, özellikle uluslararası futbol sistemi içindeki görüş ayrılıkları göz önüne alındığında, güvenin güçlendirilmesi açısından önemli bir temel oluşturduğunu vurgulayarak; dünyada futbolun gelişimine amaçlı bir biçimde katkı sunmaya çalışan farklı taraflar arasında diyaloğun kapsamının genişletilmesinin, doğrudan ve yapıcı iletişimin öneminin arttığını ifade etti.

Yönetim Kurulu, futbolun gelişiminin sürdürülmesinin, uluslararası sisteminin birliğini ve farklı taraflarının çabalarının bir araya gelmesini gerektirdiğini vurgulayarak; görüşlerin yakınlaştırılmasına katkı sağlaması bakımından Uluslararası Futbol Federasyonu ile kıtasal ve ulusal federasyonlar arasındaki diyalog ve iletişimin güçlendirilmesi çağrısında bulundu ve futbolun, oyuncularının ve taraftarlarının çıkarlarının öncelikler arasında ilk sırada kalmasının önemine dikkat çekti.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun, bir ulusal federasyon ve Asya Futbol Konfederasyonu üyesi olarak, Başkanı Şeyh Salman Al Khalifa'nın Asya futbolunun çıkarları doğrultusundaki çabalarını takdir ettiğini ve kıtasal federasyonla verimli iş birliğinin süreceğini teyit ettiğini belirten Kurul; ayrıca Federasyonun, diyaloğun, uzlaşının ve uluslararası futbol ailesinin birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak tüm çabaları destekleme hazırlığında olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Federasyonu, Infantino'ya destek veriyor

Bu bağlamda Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Uluslararası Federasyon Başkanı Gianni Infantino'nun yaklaşık on yıldır futbol ailesinin birliğini güçlendirmek, oyunu geliştirip büyütmek ve dünya çapındaki varlığını genişletmek amacıyla; tüm taraflarının çıkarını gözeten ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncularının ve taraftarlarının beklentilerini karşılayan sürdürdüğü kesintisiz çabalara verdiği desteği ve takdirini yineledi.

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Aynı zamanda son üç Dünya Kupası edisyonunun elde ettiği ve uluslararası futbol sisteminin tek bir ruhla çalışmasını somutlaştıran parlak başarılara dikkat çekti.