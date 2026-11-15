Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünde bulunan Yunan Georgios Donis'in geleceğine dair spekülasyonlar artıyor. Donis'in son dönemde Suudi Arabistan ile elde ettiği başarılara, en sonuncusu olarak Arap Körfezi Kupası şampiyonluğuna rağmen bu spekülasyonlar yükselirken; Suudi futbol camiasından bazı sesler teknik istikrarın korunmasını talep etmeye başladı ve önümüzdeki zorlu karşılaşmalar öncesinde değişiklik fikrini reddediyor.

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Yunan teknik adamın yerine alternatif isimlerin aday gösterildiği haberleri ile 2027 Asya Uluslar Kupası'na kadar görevde kalmasını isteyen talepler arasında Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, milli takımın teknik projesinin geleceğine dair sorularla karşı karşıya kalıyor ve 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığa rağmen takıma ruhunu geri kazandırmayı başaran bir teknik direktörden vazgeçmenin ne kadar mantıklı olduğu tartışılıyor.

Basın raporları, Georgios Donis'in önümüzdeki dönemde, özellikle de 2027 Asya Uluslar Kupası mücadeleleri başlamadan önce Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünden ayrılma ihtimalini öne sürerek, Portekiz Milli Takımı'nın eski teknik direktörü İspanyol Roberto Martinez'i Yunan teknik adamın yerine görevi devralacak isim olarak aday gösterdi.

Bu haberler, Donis'in görevinde çok uzun süre geçirmemiş olmasına rağmen geldi. Yunan teknik direktör, 2026 Dünya Kupası mücadeleleri başlamadan sadece iki ay önce, geçtiğimiz nisan ayında Fransız Hervé Renard'ın yerine Suudi Arabistan'ın başına geçmişti.

Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'ndaki performansı beklentilerin altında kaldı. Milli takım, Uruguay ile 1-1 berabere kaldıktan ve Cape Verde ile golsüz berabere kaldıktan sonra turnuvaya ilk turda veda etti; İspanya karşısında ise 4-0'lık ağır bir yenilgi aldı ve iki puanla sekizinci grupta son sırada mücadelesini tamamladı.

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Bu sonuçlara rağmen, Donis'in deneyimini yalnızca Dünya Kupası performansıyla değerlendirmek mümkün değil; zira Yunan teknik direktör bu turnuvanın ardından önemli bir başarıya imza atarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı şampiyonluk kürsülerine yeniden taşımayı başardı.

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Körfez başarısı Yunan teknik direktörün konumunu güçlendiriyor

Donis, geçtiğimiz ekim ayında Suudi Arabistan Milli Takımı'nı Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu olan "Körfez 27" şampiyonluğuna taşımayı başardı ve Suudi Arabistan'a 23 yıl aradan sonra ilk kupasını kazandırdı.

Bu şampiyonluk, Yunan teknik direktörün kariyerine yalnızca bir ek olmakla kalmadı; Suudi Arabistan Milli Takımı'nın büyük ölçüde disiplin ve etkinlik sergilediği dikkat çekici bir mücadelenin ardından geldi. Takım, beş maçtan dördünü kazanırken, beşinci karşılaşmayı penaltı atışlarıyla sonuçlandırdı.

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Takım, turnuva boyunca dikkat çekici bir savunma sağlamlığıyla da öne çıktı; oyuncular sekiz gol kaydederken, mücadeleler boyunca kalelerinde hiç gol görmedi. Bu da takımın Donis yönetiminde gösterdiği gelişmenin bir göstergesiydi.

Yunan teknik direktörün göreve geldiğinden bu yana elde ettiği sonuçlara bakıldığında, Suudi Arabistan Milli Takımı resmi ve hazırlık maçı olmak üzere 12 karşılaşmaya çıktı; bunların altısını kazanırken, dört beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Oyuncular 16 gol kaydederken, kalelerinde dokuz gol gördü.

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Hezza ve Hammad değişim fikrini reddediyor

Donis'in geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken, görevde kalmasını talep eden Suudi sesleri yükseldi. Bu kişiler, özellikle milli takımı bekleyen önemli mücadelelerin yaklaştığı bir dönemde, mevcut aşamanın yeni bir teknik deneyime girmeyi kaldıramayacağını savunuyor.

Nassr'ın eski oyuncusu Halid el-Hezza, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın savaşçı ruh ve saha içi performans açısından gösterdiği gelişime işaret ederek Yunan teknik direktörün kalmasını desteklediğini açıkladı.

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El-Hezza, Suudi Arabistan'ın "Şarku'l Avsat" gazetesine yaptığı açıklamalarda, teknik direktörün bu zamanlamada değiştirilmesinin oyuncuları ve teknik ekibi karıştırabileceğini ve milli takımın son dönemde kazanmaya başladığı istikrar durumunu olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Nassr'ın eski oyuncusu, Yunan teknik direktörün göreve devam etmesi konusundaki ısrarını vurgulayarak şöyle konuştu: "Devam etmesini güçlü bir şekilde destekliyorum." Bu tutum, geleceğiyle ilgili yalnızca birtakım tahminlerin ortaya çıkması nedeniyle Donis'in başlattığı çalışmanın heba edilmesine karşı çıktığını yansıtıyor.

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El-Hezza teknik direktörü savunan tek ses değildi; ona Hilal'in ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski oyuncusu Suud el-Hammad da katıldı. El-Hammad da Donis'in göreve devam etmesine destek verdiğini belirterek, teknik direktörün Suudi Arabistan ile ortaya koyduğu teknik çalışmayı ve onun yönetiminde elde edilen sonuçları, başta Körfez Kupası zaferi olmak üzere, Güney Kore karşısında takımın sergilediği performansın yanı sıra övdü.

El-Hammad, Yunan teknik direktörün sözleşmesini feshetme kararının, özellikle oyuncuların onun çalışma tarzından duyduğu memnuniyet ve milli takımın önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyduğu teknik istikrar göz önüne alındığında, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun pişman olacağı bir adıma dönüşebileceği uyarısında bulundu.

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Donis sessizliğini bozdu: Söylentiler Suudi Arabistan'a zarar veriyor

Donis ise Suudi Arabistan Milli Takımı'yla ilgili geleceğine dair artan tahminlerden duyduğu rahatsızlığı gizlemedi; kaderini saran söylentilere karşı çıktığını, bunların adil olmadığını ve milli takım içindeki çalışma ortamına olası olumsuz etkisini dile getirdi.

Bu ortam, Suudi Arabistan'ın geçtiğimiz cuma günü Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadı'nda, milli takımın önümüzdeki mücadelelere hazırlıkları kapsamında oynanan hazırlık maçında Güney Kore'yi 3-2 yenerek elde ettiği dikkat çekici galibiyetle aynı döneme denk geldi.

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Bu galibiyet, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Güney Kore karşısında 21 yıl aradan sonra, yani 2005 yılından bu yana aldığı ilk galibiyet olması nedeniyle olağanüstü bir öneme sahipti. O yıl, 2006 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Suudi Arabistan rakibini gidiş ve dönüş maçlarında 2-0 ve 1-0'lık skorlarla geçmişti.

O zamandan bu yana iki takım altı kez karşılaştı ve Suudi Arabistan Milli Takımı bu maçların hiçbirinde galibiyet elde edemedi; Güney Kore iki maç kazanırken, dört maç beraberlikle sonuçlandı. Ta ki Donis bu düğümü çözüp Suudi Arabistan'ı uzun süredir beklenen bir galibiyete taşıyana dek.

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Körfez başarısı, performanstaki gelişme ve Güney Kore karşısında elde edilen önemli galibiyet arasında, Donis'in göreve devam etmesini isteyenlerin argümanı, sıfırdan başlamak yerine elde edilenin üzerine inşa etme gerekliliğine dayanıyor gibi görünüyor. Ancak nihai karar, teknik direktörün sonuçları, önümüzdeki dönemin hedefleri ve 2027 Asya Uluslar Kupası öncesinde istikrarın önemi arasında denge kurması gereken Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun elinde kalıyor.