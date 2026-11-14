Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan Millî Takımı teknik direktörü Yunan Georgios Donis'in geleceğine ilişkin tavrını netleştirdi. Resmi bir kaynak, teknik direktörün önümüzdeki dönemde görevine devam edeceğini teyit etti. Bu arada Donis, 2027 Asya Kupası'nda Suudi Arabistan'ı çalıştırma isteğini dile getirdi.

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"Arriyadiyah" gazetesi, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndaki resmi bir kaynağa dayanarak bugün cumartesi günü Donis'in görevine devam edeceğini doğruladı. Dikkat çeken nokta ise, mevcut sözleşmesinin önümüzdeki temmuz ayında sona ermesi ve bunun kıtasal turnuvanın yeni tarihine denk gelmesi.

Yunan teknik adam, dün akşam cuma günü Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadı'nda oynanan ve Suudi Arabistan'ın Güney Kore'yi 3-2 yendiği hazırlık maçının ardından geleceği hakkında konuşmuştu.

Donis basın toplantısında şunları söyledi: "Benim açık sözlü biri olduğumu bilirsiniz. Ben sıradan bir teknik adam değilim, aksine Suudi Arabistan'ın ayrılmaz bir parçasıyım ve burada birçok tecrübe yaşadım."

Şunları ekledi: "Asya Kupası'nın ertelenmesinin ardından, teknik ekibime sözleşmemizin turnuvanın yeni tarihinden önce sona ereceğini bildirdim. Ardından bazıları büyük teknik adamların isimlerini dile getirdi; bunlar kesinlikle hiçbir faydası olmayan söylentilerdir."

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Şöyle devam etti: "Cidde'den dönüşümün ardından bile, Neom'daki bir Yunan arkadaşım bana Körfez Kupası sonrası görevden alınacağıma dair haberlerden bahsetti. İşte bugün hâlâ milli takımla birlikteyim."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Söylentiler beni kişisel olarak etkilemiyor, ancak soyunma odasına zarar veriyor. Çevremizdekiler işimizin boyutunun farkında ve ortaya atılanlar bize karşı adil değil."

Önümüzdeki dönemle ilgili planlarından bahsederek şunları ekledi: "Eğer teknik adam Donis ise, çalışmamız gerekiyor; eğer o kişi ben olmazsam, milli takımı desteklemeye ve bu vatan için gönülden çalışmaya devam edeceğim."

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Donis'in önümüzdeki dönem için planı

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü, gelecek için net bir vizyon hazırladığını vurgulayarak şunları söyledi: "Planım hazır ve bunu herkese anlattım. Milli takımların teknik ekipleriyle özel toplantılar olacak. Adım adım gelişeceğiz ve elimizde başarının tüm unsurlarına sahip yeni bir nesil var."

Donis, önümüzdeki mart ayında Suudi Arabistan Milli Takımı için bir hazırlık kampı planı hazırladığını, ardından gelecekteki müsabakalara hazırlık programı kapsamında Concacaf Altın Kupası müsabakalarına katılacaklarını açıkladı.

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Zamanında gelen bir galibiyet

Giorgos Donis'i en çok mutlu eden şey, Güney Kore galibiyetinin, Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki geleceği hakkında tartışmaların alevlenmesinden sadece birkaç gün sonra gelmesi oldu. Nitekim bazı raporlar, önümüzdeki dönemde görevinden ayrılacağını ileri sürmüştü.

Bu haberler, Yunan teknik adamın bizzat kendisinin, 23 tam yıllık kupa hasretinin ardından Suudi Arabistan Milli Takımı'nı Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonunda ("Körfez 27") şampiyonluğa taşımasına rağmen ortaya çıktı.

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Ancak bazı spor eleştirmenleri, Donis'in Körfez turnuvasındaki Suudi Arabistan Milli Takımı'yla yaptığı işi sorguladı ve şampiyonluğun, rakiplerine kıyasla Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kadrosunun gücü sayesinde geldiğini düşündü; bunun kanıtı olarak da Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmekte yaşanan başarısızlığı gösterdiler.

Eleştirmenler, Yunan teknik adamın gerçek yüzünün, tıpkı Güney Kore maçı gibi, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın önümüzdeki dönemde oynayacağı zorlu maçlarda daha net ortaya çıkacağını değerlendirdi.

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Kuşkusuz, 21 yıl süren bir hasretin ardından Güney Kore çapında bir takımı yenmek, Donis'in Suudi Arabistan Milli Takımı'yla tertemiz siciline yeni bir katkı oldu; bu da etrafındaki şüpheleri ortadan kaldırıyor ve görevinde kalacağını teyit ediyor.

Donis'in Suudi Arabistan Milli Takımı'yla rakamları

Suudi Arabistan Milli Takımı, Güney Kore'yi 3-2 yendi. Bu maç, geçtiğimiz nisan ayında görevi devralan Donis yönetiminde Suudi Arabistan'ın on ikinci karşılaşması oldu.

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Yunan teknik adam, bu süre zarfında milli takımı, beş hafta önce Cidde'nin ev sahipliği yaptığı yirmi yedinci Arap Körfezi Kupası şampiyonluğuna taşımayı başardı.

Suudi Arabistan'ın onun yönetimindeki bilançosu, iki yenilgiye karşılık 6 galibiyet ve 4 beraberlik oldu. Oyuncuları 16 gol kaydederken, kalesinde ise 9 gol gördü.