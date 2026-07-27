Suudi basınında yer alan haberler, İttihad'ın sol bek Faris Abidi'yi mevcut transfer döneminde kadrosuna katmak için Neom ile ileri düzey görüşmelere başladığını ortaya koydu.

Suudi Arabistanlı "El-Riyadiyye" gazetesi, İttihad tarafının transferi hızlıca bitirme yönündeki güçlü isteği doğrultusunda iki taraf arasındaki temasların bu günlerde sürdüğünü, kulübün sol kanadı güçlendirmek için Abidi'yi önceliklerinin arasına aldığını belirtti.

İttihad'ın bu hamlesi, hâlihazırda mevcut bek Muaz Fakihi'nin seviyesini değerlendiren ve sol bek mevkisiyle ilgili nihai kararı vermeye hazırlanan Alman teknik direktör Jens Wissing'in tavsiyesiyle geldi.

Bu adım, İttihad yönetiminin takımın yabancı oyuncu listesini yeniden düzenleme planının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yönetim, Arnavut savunmacı Mario Mitaj'ın İtalyan kulübü Genoa ile anlaşmasının tamamlanması hâlinde kendisiyle yollarını ayırmayı ve onun yerine yabancı bir orta saha oyuncusu almayı planlıyor.

"El-Riyadiyye", geçtiğimiz 15 Mart'ta Abidi'nin İttihad'ın ilgilendiği oyuncular arasında olduğunu ilk kez duyurmuştu; ardından görüşmeler dikkat çekici bir gelişme kaydederek iki kulüp arasında ileri aşamalara ulaştı.