Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Kıtalararası Kulüpler Kupası müsabakaları kapsamında Güney Afrika temsilcisi Sundowns'a karşı zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. Suudi ekibi bu maçta kıtasal varlığını sürdürmeyi ve turnuvada kendisine yeni bir ivme kazandıracak bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.

Al Ahli'nin teknik direktörü Marino Pušić'in en dikkat çeken oyuncularından oluşan bir kadroya güvenmesi bekleniyor. Öte yandan, özellikle savunma ile hücum arasındaki dengeyi sağlamanın önemi göz önüne alındığında, Sundowns karşısında takıma farklı bir görünüm kazandırabilecek bazı değişikliklere de gidilebilir.

Baatiye ve Diaby ilk 11'de yer alıyor

Beklenen kadroda yeni transfer Said Baatiye, sağ bek mevkiinde ilk 11'de görev alarak Sundowns'a karşı bu zorlu mücadelede ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak. Orta sahada ise Ibrahim Diaby, Valentin Atangana'nın yanında yer alacak.

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Pušić, Al Ahli'ye daha fazla denge kazandırmak için bu ikiliye güveniyor. Zira maç, Sundowns'ın geçiş oyunları ve oyuncularının hızıyla başa çıkmak için büyük bir çaba gerektirebilir; aynı zamanda Suudi ekibinin hücum kurma kabiliyetini de korumak gerekecek.

Al Ahli'nin beklenen ilk 11'i

Kaleci: Edouard Mendy.

Savunma hattı: Zekeriya Hawsawi, Roger Ibañez, Merih Demiral, Said Baatiye.

Orta saha: Valentin Atangana, Ibrahim Diaby.

Hücum hattı: Francisco Trincão, Galeno, Eduard Spertsyan.

Forvet: Ivan Toney.

Al Ahli bu kadroyla 4-2-3-1 dizilişinde sahaya çıkıyor. Savunma hattının önünde orta sahada bir ikili yer alırken, Trincão, Galeno ve Spertsyan, boşlukları değerlendirip Sundowns'ın kalesine ulaşmak amacıyla Ivan Toney'in arkasında hareket edecek.

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Al Ahli'nin dengeyi koruma kabiliyeti, beklenen kadroda en önemli nokta olmaya devam ediyor. Özellikle Sundowns'ın sahip olduğu hız ve boşlukları değerlendirme yeteneği, orta saha oyuncularının ve beklerin maç boyunca yapacağı hareketleri son derece önemli kılıyor.