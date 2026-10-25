Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, futbol A takımının yıldızı Portekizli Joao Felix'in sözleşmesini iki sezon daha uzatmaya yöneliyor; bu yeni sözleşmede oyuncunun yıllık maaşının iyileştirilmesi ve sözleşmesine yeni avantajların eklenmesi öngörülüyor. Bu bilgiler "Al-Riyadiyah" gazetesinde yer aldı.

Aynı kaynağa göre Al-Nassr, Felix'in maaşını 10 milyon avrodan 12,5 milyon avroya yükseltmeyi planlıyor. Bu adım, takımın projesinde önemli unsurlardan birini temsil eden Portekizli oyuncunun hizmetlerini elde tutma arzusunu yansıtıyor.

Yeni sözleşmenin, maddi artışın yanı sıra birkaç ek avantaj içermesi bekleniyor; ancak bunların ayrıntıları henüz açıklanmadı.

Ayrıca oku: Sami Al-Jaber ve Mohammed Noor, Ronaldo'nun Al-Faisaly karşısındaki golünü tartışmaya açtı: Ne oldu?

Gelecek maçlar ALN AFC Şampiyonlar Ligi 1 14:15 ALW

Al-Nassr'ın bu hamlesi, temel taşlarını elde tutma ve fark yaratabilecek unsurların devamlılığını sağlama çabaları çerçevesinde geliyor; takım önümüzdeki sezonlarda şampiyonluklar için mücadele etme hedefinde.

Al-Nassr, anlaşmanın tamamlandığını ya da yeni sözleşmenin imzalandığını henüz resmi olarak açıklamadı; bu nedenle adım, oyuncunun takımla geleceğine ilişkin dolaşan yönelimler çerçevesinde kalıyor.

Joao Felix, geçen sezonun başında İngiliz ekibi Chelsea'den Al-Nassr'a katıldı ve bireysel kariyerinin en iyi versiyonlarından birini yeniden yakalamayı başardı; nitekim Al-Nassr'ı Roshn Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Al-Nassr forması altında çeşitli yerel ve kıtasal müsabakalarda oynadığı 59 maçta şu ana kadar 31 gol kaydetti ve 24 asist yaptı.