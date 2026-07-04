Suudi Arabistan efsanesi: Milli takımımızı yeniden canlandırmanın yolu budur

Al-Ahli ve eski Suudi milli takım kaptanı Taysir Al-Jassim, “Şahinler”i hazırlamak için uzun vadeli bir projenin benimsenmesi çağrısında bulunarak, Krallığın 2034 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmasının, dünyanın en güçlü milli takımlarıyla rekabet edebilecek bir nesil yetiştirmek için şimdiden çalışmaya başlanmasını zorunlu kıldığını vurguladı.

Al-Jassim’in açıklamaları, Suudi milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin ardından geldi. Bu dönemde, milli takımın teknik yapısının yeniden düzenlenmesi ve önümüzdeki turnuvalarda, özellikle de 2034 Dünya Kupası’nda farklı bir görüntü sergilemesini sağlayacak yeni bir vizyon belirlenmesi yönündeki çağrılar giderek artıyor.

Eski “Yeşiller” yıldızı, önümüzdeki yılların Suudi Futbol Federasyonu için güçlü bir milli takım hazırlamak adına altın bir fırsat olduğunu düşünüyor. Büyük turnuvalar öncesinde geçici çözümler aramak yerine, yetenekleri keşfetmek ve geliştirmek için yeterli zamandan yararlanılması gerektiğini vurguluyor.

Al-Jassim, televizyon röportajında şunları söyledi: “Suudi Futbol Federasyonu, 2034 Dünya Kupası’na katılmak üzere güçlü bir milli takım hazırlamak gibi yeni bir zorlukla karşı karşıya. Önümüzdeki yıllarda doğru şekilde çalışılırsa, bu hedefe ulaşmak için hâlâ yeterli zaman var.”

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Suudi futbolunun yetenek eksikliği çekmediğini, aksine bu yeteneklerin gelişmesine ve en üst seviyelere ulaşmasına yardımcı olacak bir ortama ihtiyaç duyduğunu vurgulayan El-Jassim, asıl yatırımın yerli oyuncuların geliştirilmesine yapılması gerektiğini belirtti.

Şöyle devam etti: “Suudi Arabistan’ın yeteneklerle dolu olduğuna inanıyorum ve Suudi oyuncular, bazılarının düşündüğü gibi maaşlar ya da şöhret yüzünden tutkularını kaybetmiyorlar.”

Al-Jassim, konuşmasını, yurtdışında profesyonel olarak oynamak, dünya çapında rekabet edebilecek bir milli takım oluşturmanın en önemli adımı olduğunu vurgulayarak şu sözlerle bitirdi: “Suudi futbolcuların profesyonel liglerde oynamaya ve Avrupa seviyesiyle temas kurmaya ihtiyacı var, çünkü hız, fiziksel güç ve rekabet temposu açısından fark çok büyük. Bu da onların gelişmesine ve milli takıma katkı sağlamasına yardımcı olacaktır.”