Suudi Arabistan ekibi Teavun'un Faslı forveti Abdülrezzak Hamdallah, geçen yaz transfer döneminde "Şekerciler"in kadrosuna katılmasından bu yana sergilediği performans nedeniyle sert bir medya eleştirisinin hedefi oldu. Beklenen gol katkısını şimdiye kadar sağlayamayan tecrübeli golcünün geleceği, kulübün üst sıralar için yarışma hedefleri göz önünde bulundurulduğunda soru işaretlerine konu oldu.

Suudi Profesyonel Ligi istatistiklerine göre Hamdallah, bu sezon Roshn Suudi Ligi'nde 6 maçta toplam 522 dakika sahada kaldı ve bu süre içinde 2 gol atarken herhangi bir asist yapamadı.

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Bu rakamlar, gol krallığı yarışına alışmış bir forvet için beklentilerin altında görünüyor; özellikle Teavun'un onunla, büyük tecrübesinden ve maçları tek başına kazanma kabiliyetinden yararlanmak için sözleşme imzaladığı düşünüldüğünde.

"El Arabiya" kanal ağındaki programda konuşan medya mensubu ve spor yorumcusu Adel el-Bati, Teavun'un Faslı forvetle sözleşme imzalama kararını eleştirdi ve kulübün mali imkânlarını, önümüzdeki dönemde teknik anlamda daha fazla katkı sunabilecek daha genç bir forvet transferi için kullanabileceğini savundu.

El-Bati şöyle konuştu: "Teavun'un Hamdallah'a ihtiyacı yoktu, kulübün daha genç ve teknik olarak daha iyi yabancı forvetler transfer edecek parası var." Ardından oyuncuya doğrudan eleştiri yönelten el-Bati, "Hamdallah kendisi için oynuyor ve Teavun'a bir faydası olmayacak; bana göre onun zamanı bitti" diye ekledi.

"Fi'l-Merma" programının sunucusu medya mensubu Betal el-Kavs ise el-Bati'nin eleştirilerinin bir kısmına destek verdi. El-Kavs, Hamdallah'ın performans düşüşünün sadece Teavun'daki mevcut tecrübesiyle sınırlı olmadığını, geçen sezona kadar uzandığını belirterek Faslı forvetin o dönemde de kendisinden beklenen seviyeyi ortaya koyamadığını ifade etti.