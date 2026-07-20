Brezilyalı Rafeina, 2026 Dünya Kupası’nda milli takımda forma giyerken geçirdiği kas sakatlığından kurtulduktan sonra, yeni sezona hazırlık amacıyla Barcelona antrenmanlarına dönmeye hazırlanıyor.

Rafinha, Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki mücadelesinde arka bacak kasında yaşadığı sakatlığın ardından zorlu bir yaz dönemi geçirdi.

Barcelona, 2026-2027 sezonunun başlamasına hazırlık kapsamında İngiltere'de 8 gün sürecek bir ön hazırlık kampı düzenliyor. Bu kamp kapsamında 31 Temmuz'da Birmingham City ile bir hazırlık maçı oynanacak.

AS muhabiri Xavi Miguel’in haberine göre, Rafeina 27 Temmuz’da Katalan ekibinin antrenmanlarına katılacak.

Sien, oyuncuyu Suudi Arabistan ligine transfer olacağı yönündeki haberler devam etmesine rağmen, oyuncunun ve temsilcilerinin ayrılmayı düşünmediklerini ve Barcelona'da kalmaya kararlı olduklarını vurguladı.

İngiltere'deki kamp, takım kadrosuna yeni isimlerin katılmasıyla şekillenebilir. Yeni transfer Karim Ademi'nin hazırlık dönemine takımla birlikte başlaması beklenirken, Portekizli João Cancelo'nun gelişi ise Barcelona'nın sözleşme işlemlerini tamamlamasına bağlı.

Öte yandan, Hollandalı Frenkie de Jong’un durumu ise belirsizliğini koruyor. Dizindeki sakatlık nedeniyle tıbbi değerlendirmelere devam eden oyuncunun antrenmanlara ne zaman döneceği henüz belli değil.

Rafinha, geçen sezon bir dizi sakatlık yaşamış ve bu durum Barcelona'daki forma giyme fırsatlarını etkilemişti. 29 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon tam formuna kavuşmayı ve teknik direktör Hans Flick'in kadrosunda ilk 11'de yer almayı umuyor.

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