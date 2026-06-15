Suudi Arabistan'dan... Donis, Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis, grup aşamasının ilk turunda "Yeşiller"in Uruguay ile oynadığı maçta, ülkesinden Dünya Kupası'nda bir milli takımı yöneten nadir isimlerden biri olarak 2026 Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza attı.

Suudi Arabistan milli takımı, İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Uruguay gibi güçlü rakiplerin yer aldığı 8. grupta mücadele ediyor. "Yeşiller", ilk yarıda 1-0 öne geçmeyi başardı ve bu sonuç, grubun erken aşamasındaki puan mücadelesinde önemli bir avantaj sağladı.

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Futbol istatistikleri ağı "Opta"ya göre, Georgios Donis, 1994 yılında yine ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda Yunanistan milli takımını çalıştıran vatandaşı Alkitas Panagoulias'tan sonra, Dünya Kupası'nda maç yöneten tarihteki ikinci Yunan teknik direktör oldu.

Bu rakam, Donis'in teknik direktörlük kariyerinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu durum, en büyük turnuvada Yunan teknik direktörlerin nadiren yer aldığını yansıtmakta ve Donis'in adını Yunan futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden birinin yanında özel bir kayda yazdırmaktadır.

Donis'in, Fransız Hervé Renard'ın yerine, Dünya Kupası'ndan birkaç hafta önce Suudi Arabistan milli takımının başına geçtiğini belirtmek gerekir.