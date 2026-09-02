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SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Suudi Arabistan'dan Atina'ya: Bailly'nin Suudi Ligi'ne transferini bozan sürpriz hamle

Transfers
L. Bailey
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
Al Diriyah - Al Qadsiah
Al Diriyah
Al Qadsiah
Olympiakos
Aston Villa
Jamaika
Suudi Arabistan
Yunanistan
İngiltere

Jamaikalı kanat oyuncusu, Ittihad ve Diriyah ile anlaşmaya varmıştı.

Suudi Arabistan Roshn Ligi, bu yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig'inden (Premier League) yeni bir transfer çekmeyi başaramadı.

Basın raporları, Ittihad ve Diriyah kulüplerinin bu yaz transfer döneminde Aston Villa'nın Jamaikalı kanat oyuncusu Leon Bailey'i kadrosuna katmak istediğini ortaya koymuştu.

Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, son saatlerde beklenmedik şekilde devreye giren Olympiakos kulübünün Bailey transferini kendi lehine sonuçlandırdığını açıkladı.

Romano, "X" sitesindeki kişisel hesabından, Yunan kulübünün İngiliz kulübüyle Jamaikalı kanat oyuncusunu 2029'da sona erecek şekilde önümüzdeki 3 yıllık bir sözleşmeyle kadrosuna katma konusunda sözlü anlaşmaya vardığını belirtti.

Bailey, sağlık kontrolünden geçmek ve Olympiakos'a resmen katılmak üzere önümüzdeki birkaç saat içinde Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gidiyor.

Premier Lig
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

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Bailey, dün salı günü Alman kulübü Bayer Leverkusen'e transferini tamamlayan Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin yerini doldurmak için Ittihad'da olası bir seçenekti.

Ittihad, Bailey'nin hizmetlerini elde etmede başarısız olmasının ardından oklarını, bu yaz transfer döneminde öne çıkan seçeneklerinden biri olmayı sürdüren Alman kulübü Eintracht Frankfurt'un Japon kanat oyuncusu Ritsu Doan'a çevirecek.

Suudi Arabistan Ligi'nin, bu yaz transfer döneminde Hollandalı Crysencio Summerville, İngiliz Ollie Watkins ve Brezilyalı Gabriel Martinelli gibi Premier Lig'deki birçok yeteneği kadrosuna katmayı başardığını hatırlatalım.

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