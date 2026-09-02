Suudi Arabistan Roshn Ligi, bu yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig'inden (Premier League) yeni bir transfer çekmeyi başaramadı.

Basın raporları, Ittihad ve Diriyah kulüplerinin bu yaz transfer döneminde Aston Villa'nın Jamaikalı kanat oyuncusu Leon Bailey'i kadrosuna katmak istediğini ortaya koymuştu.

Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, son saatlerde beklenmedik şekilde devreye giren Olympiakos kulübünün Bailey transferini kendi lehine sonuçlandırdığını açıkladı.

Romano, "X" sitesindeki kişisel hesabından, Yunan kulübünün İngiliz kulübüyle Jamaikalı kanat oyuncusunu 2029'da sona erecek şekilde önümüzdeki 3 yıllık bir sözleşmeyle kadrosuna katma konusunda sözlü anlaşmaya vardığını belirtti.

Bailey, sağlık kontrolünden geçmek ve Olympiakos'a resmen katılmak üzere önümüzdeki birkaç saat içinde Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gidiyor.

Bailey, dün salı günü Alman kulübü Bayer Leverkusen'e transferini tamamlayan Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin yerini doldurmak için Ittihad'da olası bir seçenekti.

Ittihad, Bailey'nin hizmetlerini elde etmede başarısız olmasının ardından oklarını, bu yaz transfer döneminde öne çıkan seçeneklerinden biri olmayı sürdüren Alman kulübü Eintracht Frankfurt'un Japon kanat oyuncusu Ritsu Doan'a çevirecek.

Suudi Arabistan Ligi'nin, bu yaz transfer döneminde Hollandalı Crysencio Summerville, İngiliz Ollie Watkins ve Brezilyalı Gabriel Martinelli gibi Premier Lig'deki birçok yeteneği kadrosuna katmayı başardığını hatırlatalım.