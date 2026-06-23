Suudi Arabistan’daki haberler ve kişisel krizlerin ardından… Ravinia ailesi durumu açıklığa kavuşturdu

Brezilyalı yıldız Ravinia’nın, Barcelona kulübünün kanat oyuncusu, çevresindeki kişiler, onun geçirdiği ve Dünya Kupası maçlarından geçici olarak uzak kalmasına neden olan sakatlığın ardından, dolaşan söylentilere son vermek ve gerçekleri açıklığa kavuşturmak için çaba gösterdi.

Son zamanlarda, oyuncuyu etkileyen kişisel sorunlar olduğu yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, taraftarları rahatlatmak amacıyla Brezilyalı yıldızın ailesiyle temasa geçti; aile, sakatlığın başlangıçta gösterildiği kadar ciddi olmadığını ve oyuncunun Brezilya milli takımıyla tamamen odaklanmış olduğunu doğruladı; ayrıca oyuncunun Suudi Arabistan liginde oynamak için Blaugrana'dan ayrılma fikrini tamamen reddettiğini belirtti.

Fiziksel durumu ile ilgili olarak ise tıbbi raporlar, oyuncunun daha önce de rahatsızlık yaşadığı arka uyluk kasında ağrı hissettiğini ortaya koydu; bu durum, sorunun boyutunu belirlemek için ayrıntılı bir tıbbi değerlendirme yapılmasını gerektirdi.

Buna rağmen, Brezilyalı yıldızın yakın çevresi, sakatlığın “hafif” olduğunu ve endişe gerektirmediğini vurguluyor. Rafeina’nın iki hafta içinde sahalara dönmesi ve Brezilya’nın çeyrek finale yükselmesi durumunda bu maçta forma giymeye hazır olması bekleniyor.

Dünya Kupası dışında, Raphinha’nın adı son zamanlarda mali sıkıntılar gerekçesiyle Suudi Arabistan’a transfer olacağı iddialarıyla anıldı; ancak yakın çevresi bu iddiaları baştan sona yalanladı. Bu konuda oyuncunun ailesi gazeteye şunları açıkladı: “Ayrılmasıyla ilgili endişelenecek bir durum yok; Rafeina tüm dikkatini milli takıma vermiş durumda ve Barcelona’da son derece mutlu.” Aile, oyuncunun şu anda tüm ilgisinin sahalara dönmek için iyileşme sürecine odaklandığını ve hazır olur olmaz en iyi performansını sergileyeceğini de ekledi.

Aynı bağlamda aile, oyuncunun özel hayatında bir kriz olduğu yönündeki söylentileri kesin bir dille yalanlayarak, Rafeina ailesinin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve tam bir istikrar içinde yaşadığını vurguladı; eşi, oğlu, anne babası ve kardeşi, ona destek olmak ve Dünya Kupası’nı takip etmek için birlikte ABD’de bulunuyorlar.

Brezilyalı yıldızın yakın çevresi, aile içi anlaşmazlıklardan bahseden bu haberlerin kaynağına büyük şaşkınlık duyduklarını ifade ederek, bu haberleri hiçbir dayanağı olmayan ve gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan söylentiler olarak nitelendirdi.