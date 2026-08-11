Trabzonspor'un eski orta saha oyuncusu John Obi Mikel, Mısır Milli Takımı'nın kaptanı Mohamed Salah'a, Türk kulübüne transferinin ardından kendisini bekleyenlerle ilgili bir uyarıda bulundu.

Mikel, Mısırlı yıldızın çok büyük bir taraftar desteği göreceğini, ancak bu desteği koruyabilmesi için sürekli olarak üst düzey performanslar sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Salah, Liverpool ile sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesinin ardından bonservissiz olarak Trabzonspor'a katıldı ve Türk kulübüne transferinin açıklanmasının ardından havalimanına akın eden binlerce taraftar tarafından olağanüstü bir karşılama gördü.

Nijerya merkezli Daily Post'un aktardığı ve Türk gazetesi "Sabah"a yaptığı açıklamalarda Mikel, Salah'ın transferini çevreleyen büyük heyecandan söz etti.

Suudi Arabistan daha mı iyiydi?

Şöyle konuştu: "Salah'ın oraya transfer olmak için kendi sebepleri var. Bu bir futbol meselesi mi yoksa mali teşvikler meselesi mi? Eğer paradan söz ediyorsak, kesinlikle Suudi Arabistan daha iyi bir seçenek olurdu."

Şunları ekledi: "Trabzonspor harika bir kulüp ve oradaki insanlar futbola tutkuyla bağlı. Burası futbol için yaşayan bir şehir."

Ancak eski Chelsea yıldızı, Salah'ın karşılanışının kulübün kendi standartlarına göre bile olağanüstü olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Bu sefer farklıydı; Mohamed Salah'ı karşılamak için binlerce kişi dışarı çıktı ve bu gerçekten muhteşemdi. Tanıtımı yapıldığı anda tüm stadyumun dolduğunu düşünüyorum. İnanılmazdı, ayrıca kulübün sosyal medya hesaplarında da muazzam bir yükseliş yaşandı."

Salah'ın boyutundaki bir oyuncunun ihtiyaçları göz önüne alındığında, kulüp içinde bazı düzenlemelere de ihtiyaç duyabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Kulübü tanıdığım için, antrenman sahalarının, soyunma odalarının ve duş alanlarının kalitesini biliyorum ve Mohamed Salah için bazı düzenlemeler yapmaları gerekebilir."

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Mikel, Salah'ı uyarıyor

Aynı zamanda Mikel, Mısır Milli Takımı'nın kaptanını Trabzon'daki beklenti çıtasının yükselmesi konusunda uyararak, oyuncuya büyük bir sevgi gösteren taraftarların, sonuçlar ve performanslar beklentilerinin düzeyinde olmadığı takdirde ona hızla sırtını dönebileceğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Trabzonspor'u hiçbir şekilde küçümsemeden, burası harika bir kulüp ve muhteşem bir taraftar kitlesine sahip; ayrıca kulüpten ve şehirden sorumlu kişiler de takdiri hak ediyor. Şehrin sakinleri, iyi oynuyor ve galibiyetler alıyorsan sana bir kral gibi davranır. Ancak sana hızla sırtlarını dönerler ve kim olduğun ya da nereden geldiğin umurlarında olmaz."

Mikel, mesajını Salah ve ailesine Türkiye'de başarılı bir tecrübe dileyerek noktaladı ve şöyle dedi: "Onun ve ailesi için her şeyin yolunda gitmesini, kendilerini rahat hissetmelerini ve şehrin tadını çıkarmalarını diliyorum. Çünkü bir şey kesin: Eğer iyi performanslarını sürdürür ve bu şehir için üst düzey oynamaya devam ederse, ona tamamen hayran kalacaklar."

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