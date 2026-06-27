Suudi milli takımının Yeşil Burun Adaları ile girdiği maçta golsüz berabere kalmasının ardından 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesi, başta “X” platformu olmak üzere sosyal medya platformlarını halkın öfkesinin sahnesine dönüştürdü. Bu sonuç, “Yeşiller”i grup aşamasından eledi ve Suudi futbolunda köklü değişiklikler yapılması yönündeki talepler başladı.

Eleştiriler bir dizi oyuncuyu da kapsasa da, halkın öfkesinin en büyük kısmı Yunan teknik direktör Georgios Donis’e yöneldi. Birçok kişi, Donis’in özellikle Uruguay ve İspanya maçlarında turnuva maçlarını yönetmede başarısız olduğunu düşündü. ve milli takımın saha içindeki krizlerini aşmasına yardımcı olacak teknik çözümler sunamadığı için, maçın bitiş düdüğünün ardından görevden alınması talepleri gündemi meşgul etti.

Oyunculara yönelik eleştiriler… Al-Dossari ve Al-Khaibari eleştirilerin hedefinde

Öfke sadece teknik kadroyla sınırlı kalmadı; turnuva boyunca performanslarında düşüş yaşayan bir dizi oyuncu da sert eleştirilere maruz kaldı. Bunların başında, üç maç boyunca takımı hücumda yönlendirmekte başarısız olan ve bir kesim taraftar tarafından bilinen seviyesinden uzak olduğu düşünülen milli takım kaptanı Salem El-Dosari geliyordu.

Ayrıca Abdullah El-Kheibari de, yavaş performansı ve geriye doğru güvenli paslara güvenmesi nedeniyle geniş çapta eleştirilere maruz kaldı. Rakibin savunma hatlarını aşabilecek dikey pasların eksikliği, hücumların yavaş kurulmasına ve tehlikeli pozisyonların azlığına yol açtı.

Turnuva’nın ortaya çıkardığı teknik sorunlar

Taraftarlar, turnuvadan elenmenin sadece Yeşil Burun maçı nedeniyle olmadığını, turnuva boyunca açıkça ortaya çıkan teknik sorunların bir sonucu olduğunu düşündü. Bunların en önemlisi, fırsatları değerlendirebilen, savunmacılarla rekabet edebilen ve son üçte bir sahada topu tutabilen bir forvetin eksikliğiydi.

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Ayrıca, bek ve kanat pozisyonlarında belirgin bir zayıflık göze çarptı; bu da, bire bir mücadelelerde fark yaratabilecek oyuncuların yokluğunda, hücum girişimlerinin çoğunun bireysel beceriden çok takım çalışmasına dayanmasına neden oldu.

Paslaşma ve pozisyon almadaki bireysel hatalar, milli takımın zorlanmasını artırdı. Buna ek olarak, özellikle maçların son çeyrek saatinde gözle görülür bir fiziksel düşüş yaşandı. Bu dönemde takımın gol atmak için daha fazla baskı kurması gerekiyordu, ancak rakiplerine ayak uyduramadı.

Yedekler hiçbir şeyi değiştirmedi

Taraftarların görüşlerinde en çok tekrarlanan noktalardan biri, yedeklerin maçların gidişatını değiştirememesiydi. Yedek kulübesi beklenen katkıyı sağlayamadı; milli takım ise gerektiğinde dengeleri değiştirebilecek bir oyuncudan yoksundu. Bu durum, kritik maçlarda geri dönüşü daha da zorlaştırdı.

Kapsamlı bir devrim talepleri sadece teknik direktörle sınırlı değil

Donis’in adı gündemin en üst sıralarında yer alsa da, taraftarların geniş bir kesimi, sadece teknik direktörün değiştirilmesinin yeterli olmayacağını vurguladı. Krizin bundan daha derin olduğunu düşünen taraftarlar, yeteneklerin geliştirilmesinden başlayarak, oyuncu seçme mekanizmalarının iyileştirilmesine ve büyük turnuvalarda rekabet edebilecek bir milli takım kurabilecek istikrarlı bir teknik vizyonun oluşturulmasına kadar uzanan kapsamlı bir gözden geçirme gerektiğini savundu.

Taraftarlar, mesajlarının sonunda 2026 Dünya Kupası’nda yaşananların Suudi milli takımını yeniden inşa etmek için bir başlangıç noktası olması gerektiğini vurguladılar; böylece gelecek turnuvalarda başarısızlıkların tekrarlanmaması sağlanabilir. Ayrıca, mevcut durumun devam etmesinin, turnuva veya rakip ne olursa olsun aynı senaryonun tekrarlanmasına yol açacağını da vurguladılar.