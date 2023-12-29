Suudi Arabistan’da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşması iptal edildi

Fenerbahçe ile Galatasaray’ı buluşturacak Riyad’daki Süper Kupa maçı yaşanan kriz nedeniyle iptal edildi.

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ile geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe’yi buluşturacak Süper Kupa mücadelesi iptal edildi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al-Awwal Park’ta oynanması planlanan final müsabakası, iki takımın Mustafa Kemal Atatürk’ün olduğu tişörtlerle ısınmak istemesi ve bu isteğin Suudi yetkililer tarafından reddedilmesinin ardından maça çıkmama kararı alması üzerine oynanmadı.

Takımlar otelden çıkmadı

Suudi yetkililerin iki takımın Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini içeren pankartlara da izin vermediği öğrenilirken, bu iki ret kararı üzerine geri adım atmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takımlarını sahaya çıkartmama kararı aldı. İki takım maçın başlamasına dakikalar kala bulundukları otelden ayrılmazken, yaşanan kriz çözülmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaşananlara ilişkin kısa bir süre içerisinde bir açıklama yapması beklenirken, Süper Kupa maçının yeni tarihi ve nerede oynanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yaşanan bu gelişme üzerine kısa bir süre içerisinde Türkiye’ye dönmeleri bekleniyor.

Ortak açıklama yapıldı

Yaşanan krizin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray ortak bir açıklama yaparken, yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: