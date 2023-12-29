Suudi Arabistan’da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşması iptal edildi

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ile geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe’yi buluşturacak Süper Kupa mücadelesi iptal edildi.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al-Awwal Park’ta oynanması planlanan final müsabakası, iki takımın Mustafa Kemal Atatürk’ün olduğu tişörtlerle ısınmak istemesi ve bu isteğin Suudi yetkililer tarafından reddedilmesinin ardından maça çıkmama kararı alması üzerine oynanmadı.
Takımlar otelden çıkmadı
Suudi yetkililerin iki takımın Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini içeren pankartlara da izin vermediği öğrenilirken, bu iki ret kararı üzerine geri adım atmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takımlarını sahaya çıkartmama kararı aldı. İki takım maçın başlamasına dakikalar kala bulundukları otelden ayrılmazken, yaşanan kriz çözülmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaşananlara ilişkin kısa bir süre içerisinde bir açıklama yapması beklenirken, Süper Kupa maçının yeni tarihi ve nerede oynanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yaşanan bu gelişme üzerine kısa bir süre içerisinde Türkiye’ye dönmeleri bekleniyor.
Ortak açıklama yapıldı
Yaşanan krizin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray ortak bir açıklama yaparken, yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Gelecek maç
Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.