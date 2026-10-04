Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Körfez Kupası finalinde oynanacak merakla beklenen karşılaşmaya gözler çevrilmeden önce, iki takımın geçmişte oynadığı maçlar bu kapışmanın öncesindeki en önemli hikâyelerden biri olarak kendini dayatıyor. İki takım farklı turnuva ve vesilelerde toplam 39 maçta karşı karşıya geldi; bu uzun tarihe net bir Suudi üstünlüğü ve sürprizlerden yoksun olmayan bir rekabet damgasını vurdu.

Toplam rakamlar Suudi Arabistan'ın üstünlüğüne işaret ediyor; Suudi Arabistan 23 galibiyet elde ederken Emirlikler 7 galibiyette kaldı, 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu bilanço, Körfez 27 şampiyonunu belirleyecek maç öncesinde Suudi Arabistan'ın tarihsel üstünlüğünü ortaya koyuyor.

Suudi başlangıcı: Suudi Arabistan sözünü geçiriyor

İki takımın Körfez Kupası'ndaki karşılaşmaları Suudi Arabistan açısından güçlü bir şekilde başladı; Suudi Arabistan, 1972 edisyonunda Emirlikler'i 4-0 mağlup etti, ardından takip eden edisyonlarda da üstünlüğünü sürdürerek 1974'te 2-0, 1976'da ise yine aynı skorla kazandı.

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Suudi üstünlüğü takip eden yıllarda da Körfez Kupası'nda devam etti; Suudi Arabistan 1979 edisyonunda Emirlikler'i 2-1 yenerken, Emirlikler 1982'de turnuvada Suudi Arabistan karşısındaki ilk galibiyetini bir-sıfır bir golle elde etmeyi başardı. 1984'teki Körfez 7 karşılaşması ise golsüz beraberlikle sona erdi.

İki takımın karşılaşmaları Körfez Kupası ile sınırlı kalmadı; Dünya Kupası ve Asya Kupası elemelerinde, Arap Oyunları turnuvasında ve hazırlık maçlarında da karşı karşıya geldiler. Bu da aralarındaki futbol ilişkisini Körfez futbolu düzeyinde en çok tekrarlanan karşılaşmalardan biri hâline getirdi.

Emirlikler kazanmanın yolunu biliyor

Karşılaşmalar tarihinde Suudi Arabistan üstün olmasına rağmen, Emirlikler bazı dönemlerde önemli galibiyetler elde etmeyi başardı. Bunların en önemlileri arasında 1986'daki Körfez 8'de alınan 2-0'lık galibiyet ve ardından 1992'deki Körfez 11'de kazanılan 1-0'lık zafer yer alıyor.

Ayrıca Emirlikler, 2003'teki Körfez 16'da Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti ve 2007'deki Körfez 18'de 1-0'lık galibiyet elde etti. Bunun ardından 2017'deki Dünya Kupası elemelerinde ve 2019'da aralarında oynanan hazırlık maçında Emirlikler'in 2-1'lik galibiyeti tekrarlandı.

Bu sonuçlar, tarihin Suudi Arabistan'a sayısal bir üstünlük verdiğini gösteriyor; ancak aynı zamanda Emirlikler'in kendi oyun tarzını dayatmayı başardığında Suudi Arabistan'ı düşürebilecek güçte olduğunu da teyit ediyor. Bu da geçmiş rakamları finali okumak için önemli bir unsur hâline getiriyor; ancak bunlar sahada ne olacağının bir garantisi değil.

Karşılaşmanın hafızasını oluşturan sonuçlar

İki takımın tarihi, taraftarların hafızasında yer etmiş birçok dikkat çekici sonuca tanıklık etti. Bunların arasında 2000 yılında oynanan hazırlık maçındaki 5-1'lik büyük Suudi galibiyeti ile 2008 ve 2009'daki Dünya Kupası elemelerinde Suudi Arabistan'ın Emirlikler karşısında art arda elde ettiği galibiyetler yer alıyor; bu maçlarda 2-1, ardından 3-2 kazanmıştı.

2009'daki Körfez 19'da ise Suudi Arabistan, Emirlikler karşısında üç-sıfır gollü yeni bir galibiyet elde etti; bu, iki takım arasındaki Körfez karşılaşmalarında Suudi Arabistan'ın üstünlüğünü teyit eden en önemli sonuçlardan biriydi.

Buna karşılık son yıllar daha başa baş karşılaşmalara tanıklık etti; 2016'daki Dünya Kupası eleme maçı 1-1 berabere sona erdi, ardından Suudi Arabistan rövanş maçını 3-0 kazandı. İki takım arasında kayıtlara geçen son Körfez karşılaşması ise 2021 Arap Kupası'nda golsüz beraberlikle sona erdi.

Final, geçmişin hesaplarını siler

Suudi Arabistan finale galibiyet sayısında Emirlikler karşısında tarihsel olarak üstün girmesine rağmen, beklenen maçın doğası tüm bu rakamları kapışmanın yalnızca bir arka planı hâline getiriyor; çünkü final maçları geçmiş yıllarda olanları pek tanımaz, yalnızca her takımın 90 dakika içinde ortaya koyacağını tanır.

Suudi Arabistan, Emirlikler karşısındaki tarihsel üstünlüğünü tamamlamayı ve kupa dolabına yeni bir kupa eklemeyi arayacak; Emirlikler ise maça, finalde kazanmanın tarihsel denklemin bir kısmını tersine çevirmek ve Suudi Arabistan karşısındaki en önemli karşılaşmalarından birinde yeni bir zafer yazmak için ideal bir fırsat olacağını bilerek giriyor.

Geçen yüzyılın yetmişli yıllarında başlayan uzun bir tarih, sayısız Suudi galibiyeti ve çeşitli vesilelerde Emirlikler'in verdiği karşılıklar arasında, iki takım Körfez 27 finalinde yeni bir durağa ulaşıyor; burada geçmişte olan her şeyin, taraflardan birine başlama düdüğü öncesinde ne kadar özgüven verdiği ölçüsünde değeri var.

Sonuç olarak, gelecek karşılaşma beş on yılı aşkın bir hikâyenin yeni bir bölümü olmaya devam ediyor; Suudi Arabistan karşılaşmalar sicilinde üstünlüğe sahip, Emirlikler ise büyük maçlarda kazanmanın anılarına sahip. Ancak bu kez kupa, final ayrıntılarıyla daha iyi başa çıkmayı başaran takımın olacak.