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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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"Suudi Arabistan beni kurtardı"... Eşsiz bir insanlık hikâyesini anlatan tuhaf bir dövme Roshn Ligi'nde

Premier Lig
Al Fateh FC
Suudi Arabistan

Suudi Ligi'nde yeni bir insanlık hikayesi

Suudi Arabistan ekibi El Feth, Roshn Ligi'nde mücadele eden A takımın sağlık ekibinden bir üyeye dair benzersiz bir insani hikayenin perde arkasını ortaya çıkardı.

El Feth kulübü, resmi "X" hesabından paylaştığı bir video ile takımın özel masörü Jelo'nun koluna, "Suudi Arabistan Krallığı beni kurtardı.. Teşekkür ederim" ifadesini taşıyan bir dövme yaptırdığını gösterdi.

Jelo bu dövmeyi yaptırma nedenini anlatarak şöyle dedi: "Suudi Arabistan hayatımı değiştirmeme yardım etti, Suudi Arabistan benim evim".

Şunları ekledi: "Suudi Arabistan, oğlum için çok önemli bir şey yapmama yardım etti; bu, çok zor bir cerrahi ameliyattı. Hayatımdaki her şey burada değişti, sigarayı bıraktım ve birçok kötü şeyi bıraktım".

Suudi ekibi videoyu, kulüp içindeki güzel hikayelerden biri olarak gördüğü özel masörüne teşekkür ederek noktaladı.

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