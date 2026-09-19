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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Suudi Arabistan Ahli teknik direktörü patladı: Kaybetmeyi hak etmedik, her şeyi verdik!

Mamelodi Sundowns FC - Al Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
M. Pusic
Güney Afrika
Suudi Arabistan
Hollanda

Raqi teknik direktörü ne söyledi?

 Suudi Arabistan Al Ahli'nin Hollandalı teknik direktörü Marino Pusic, maçın sonucundan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, takımının maçın seyrini değiştirebilecek birçok fırsatı harcadığını vurguladı ve fırsatların değerlendirilememesinin Sundowns'a geri dönüş ve galibiyet fırsatı verdiğini belirtti.

Ayrıca oku: Video: Sundowns, Suudi Arabistan Al Ahli'yi şoke etti ve dünyanın yarısının şampiyonu oldu

Al Ahli, bugün cumartesi akşamı Kıtalar Arası Kulüpler Kupası müsabakaları kapsamında Sundowns karşısında 2-1 mağlup oldu.

Al Ahli teknik direktörü maçın ardından yaptığı televizyon açıklamalarında şunları söyledi: "Sonuç için üzgünüm, ilk ve ikinci yarıda birçok fırsatı harcadık. Futbol bu işte; fırsatları değerlendirmezseniz rakibinize gol atma şansı verirsiniz ve olan da bu oldu."

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Şunları ekledi: "Maçı izleyen herkes mağlubiyeti hak etmediğimizi görür, ancak takımın ortaya koyduğu büyük çabadan dolayı çok gururluyum."

Bu açıklamalar, sahip olduğu fırsatlara rağmen Al Ahli'nin maçtan mağlubiyetle ayrılmasının ardından Pusic'i artan bir baskı altına sokuyor. Öte yandan bazı eski Suudi futbol yıldızları, sorunun yalnızca fırsatların harcanmasında değil, teknik direktörün ikinci yarıyı yönetme biçiminde ve teknik müdahalelerinde olduğunu düşünüyor.

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