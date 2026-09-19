Suudi Arabistan Al Ahli'nin Hollandalı teknik direktörü Marino Pusic, maçın sonucundan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, takımının maçın seyrini değiştirebilecek birçok fırsatı harcadığını vurguladı ve fırsatların değerlendirilememesinin Sundowns'a geri dönüş ve galibiyet fırsatı verdiğini belirtti.

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Al Ahli, bugün cumartesi akşamı Kıtalar Arası Kulüpler Kupası müsabakaları kapsamında Sundowns karşısında 2-1 mağlup oldu.

Al Ahli teknik direktörü maçın ardından yaptığı televizyon açıklamalarında şunları söyledi: "Sonuç için üzgünüm, ilk ve ikinci yarıda birçok fırsatı harcadık. Futbol bu işte; fırsatları değerlendirmezseniz rakibinize gol atma şansı verirsiniz ve olan da bu oldu."

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Şunları ekledi: "Maçı izleyen herkes mağlubiyeti hak etmediğimizi görür, ancak takımın ortaya koyduğu büyük çabadan dolayı çok gururluyum."

Bu açıklamalar, sahip olduğu fırsatlara rağmen Al Ahli'nin maçtan mağlubiyetle ayrılmasının ardından Pusic'i artan bir baskı altına sokuyor. Öte yandan bazı eski Suudi futbol yıldızları, sorunun yalnızca fırsatların harcanmasında değil, teknik direktörün ikinci yarıyı yönetme biçiminde ve teknik müdahalelerinde olduğunu düşünüyor.