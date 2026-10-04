İki yetkili kaynak, bugün Pazar günü "Reuters" ajansına, Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için planladığı en iddialı stadyumlarından birinin inşaatına ilişkin planlardan, stadyuma ev sahipliği yapacak geleceğe yönelik projede yaşanan gecikmeler ve projenin ölçeğinin küçültülmesinin ardından geri adım attığını açıkladı.

Neom Stadyumu, 160 kilometre boyunca uzanan cam ve çelikten oluşan bir proje olan "The Line" içinde asılı duran bir stadyum olarak tanımlanıyor ve Neom adıyla bilinen daha kapsamlı kalkınma projesinin bir parçasını oluşturuyor.

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Neom projesi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ortaya koyduğu 2030 Vizyonu'nun temel direklerinden biri olarak yaklaşık on yıl önce başlatılmıştı.

2034 Dünya Kupası, 2030 Vizyonu kapsamında Kamu Yatırım Fonu aracılığıyla spor sektörüne devasa yatırımlar yapan Suudi Arabistan için son derece önemli bir organizasyonu temsil ediyor.

Bu, 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek genişletilmiş sistemiyle tek bir ülkede düzenlenen ilk Dünya Kupası olacak. Krallık, onlarca antrenman tesisinin yanı sıra 5 şehre dağılmış 15 stadyumu inşa etmek veya yenilemek için çalışıyor.

Uygulama zorlukları

"MEED Projects" platformu, "Reuters"a gönderdiği verilerde, bu projelerin toplam değerini yaklaşık 22,7 milyar dolar olarak tahmin etti. Platformun verileri, asılı Neom Stadyumu'nun maliyetinin 2,5 milyar dolar olmasının beklendiğini ve öngörülen kapasitesinin yaklaşık 46 bin seyirciye yakın olduğunu gösteriyor.

Stadyumun inşaatının tamamlanması için belirlenmiş bir tarih bulunmuyor; verilere göre diğer stadyumlar ve tesisler farklı gelişim aşamalarında olup, 2026 ile 2033 yılları arasında tamamlanmaları bekleniyor.

Üçüncü bir kaynak, stadyumların coğrafi dağılımının projelerin uygulanmasını zorlaştırdığını belirtti ve "The Line" ile Riyad'daki "Yeni Murabba" gibi stadyumlara ev sahipliği yapması planlanan bazı projelerin ertelenmesi veya küçültülmesi nedeniyle durumun daha da karmaşıklaşabileceğine dikkat çekti.

"Reuters" daha önce, Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun odağını maliyetli dev projelerden daha hızlı mali getiri sağlayan yatırımlara kaydırdığını aktarmıştı; bu strateji daha sonra Suudi yetkililer tarafından teyit edildi.

Buna karşılık, Doğu Bölgesi'ndeki Hubar şehrinde yer alan Aramco Stadyumu'nun bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor; stadyum önümüzdeki Ocak ayında ilk maçına ev sahipliği yapacak ve maç biletlerinin satışı şimdiden başladı. Dördüncü bir kaynak "Reuters"a, planlanan diğer stadyumlarla ilgili çalışmaların da ilerlediğini doğruladı.



