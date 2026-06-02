Suudi Arabistan 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Yeşil Şahinler resmen Kuzey Amerika'ya uçuyor! Hervé Renard'ın Suudi Arabistan'ı üçüncü kez üst üste FIFA Dünya Kupası'na taşıdığı heyecan verici eleme mücadelesinin ardından, Krallık genelinde heyecan tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Salem Al Dawsari ve Feras Al Brikan gibi yıldızlara sahip bir kadroyla Suudi Arabistan, 1994'teki ruhu yeniden canlandırarak Amerikan topraklarında bir kez daha eleme turlarına ulaşmayı hedefliyor.

Yeşil Şahinler dünyaya meydan okurken tribünlerde yer almak istiyorsanız, GOAL'un biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri içeren rehberine göz atın.

Suudi Arabistan'ın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Suudi Arabistan, H Grubu'na çekildi ve ABD'nin Doğu Kıyısı'nda heyecan verici bir yol kat edecek. Yeşil Şahinler'in yükselişe geçmesiyle birlikte taraftarlar Miami ve Atlanta'da coşkulu bir atmosfer bekleyebilir.

Tarih Maç Mekan Bilet 15 Haziran 2026 Suudi Arabistan - Uruguay Miami Stadyumu (Miami) Bilet 21 Haziran 2026 Suudi Arabistan - İspanya Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) Bilet 26 Haziran 2026 Suudi Arabistan - Yeşil Burun Adaları Houston Stadyumu (Houston) Bilet

Suudi Arabistan 2026 Dünya Kupası biletlerini ne zaman satın almalı?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Suudi Arabistan 2026 Dünya Kupası biletleri nereden alınır?

Bilet satın almak için en güvenilir yer, resmi FIFA bilet portalıdır. Resmi satışlara katılmak için bir FIFA ID'ye kaydolmanız gerekir.

İlk satışların yanı sıra, FIFA resmi bir Yeniden Satış ve Değişim Pazarı işletmektedir. Bu, taraftarlar arasında nominal değer üzerinden yeniden satış için FIFA tarafından onaylanan tek platformdur. Platformun 2 Nisan 2026'da yeniden açılması beklenmektedir.

Tükenmiş biletler için daha fazla esneklik veya belirli koltuk konumları arayanlar için StubHub, tercih edilebilecek ikincil platformdur. Fiyatlar daha yüksek olsa da, Yeşil Şahinler'in en önemli maçları için koltuk bulmanın güvenli bir yolunu sunar.

Suudi Arabistan 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, biletleri dört kategoriye ayırmıştır. Suudi Arabistan'ın grup aşaması maçları için tahmini fiyat aralıkları şöyledir:

Suudi Arabistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler, her türden taraftarı memnun edecek şekilde sınıflandırılmıştır. Kategori 1, alt katta bulunan en iyi koltuklarla birinci sınıf bir deneyim sunarken, Kategori 2 orta kat veya alt köşe koltuklarından dengeli bir görüş sağlar. Kategori 3, üst kat koltuklarıyla daha uygun fiyatlı bir seçenek sunarken, Kategori 4 en uygun fiyatlı seçenek olmaya devam eder, ancak bu koltuklar genellikle stadyumun en üst bölümlerinde yer alır.

Yeşil Şahinler'in grup aşaması maçları için tahmini fiyatlar şu şekildedir:

Kategori 1: En iyi alt kat koltuklar (450 - 620 dolar)

Kategori 2: Orta kat/alt köşe koltuklar (280 $ - 400 $)

Kategori 3: Üst kat koltuklar (150 - 250 dolar)

Kategori 4: En uygun fiyatlı / Kısıtlı görüş (60 $ - 120 $)

Suudi Arabistan 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Suudi Arabistan maçları için hazırlanan, birinci sınıf biletler, yiyecek ve içecekler ile daha fazlasını içeren kapsamlı konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayın.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi ülke dışındaki herhangi bir takımın 1 maçı

Ev sahibi ülke dışındaki herhangi bir takımın 1 maçı Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club

Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club Kişi başı 1.400 $'dan başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin (ör. tüm Miami maçları)

Kişi başı 8.275 $'dan başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Erken aşamadaki her maçta Green Falcons'ı izleyin.

3 grup aşaması maçı ve 1 son 32 turu maçı

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

Maçların oynanacağı on altı ev sahibi şehir ve stadyumları inceleyin: