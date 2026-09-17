Suudi Şebab Kulübü resmi sözcüsü Ahmed el-Mesud, Mısır Ahly'nin Faslı teknik direktörü Hüseyin Ammuta ve kırmızılı devin savunma oyuncusu Yasser İbrahim ile yürütülen görüşmelerin gerçek yüzünü açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, Şebab ile Faslı teknik direktör arasında, önümüzdeki dönemde Suudi kulübünün teknik yönetimini üstlenmesine yönelik görüşmeler bulunduğuna dair bazı tartışmalar gündeme gelmişti.

Öte yandan Ammuta, Mısır Premier Lig'inin ilk 5 maçında 13 puan toplamasına rağmen, Ahly'nin maçlardaki performansı nedeniyle basından ve taraftarlardan eleştiriler alıyor.









El-Mesud, "MBC Mısır 2" kanalına yaptığı televizyon açıklamalarında şunları söyledi: "Hüseyin Ammuta değerli bir teknik direktör ve Ahly gibi büyük bir kulübü çalıştırıyor, kendisiyle görüşmeler yapıldığına dair söylenen her şey doğru değil."

Şöyle devam etti: "Teknik direktör Thomas Letsch'e olan güvenimizi tazeledik, kendisi de teknik ekipte bazı değişiklikler yapılmasını talep etti. Bu güvenin yerini bulmasını ve milli aradan sonra sonuçların iyileşmesini temenni ediyoruz."

Şebab, 7 haftanın ardından Suudi Roshn Ligi puan tablosunda 4 puanla on dördüncü sırada yer alıyor.

Şebab'ın Yasser İbrahim ile yürüttüğü iddia edilen görüşmelere dair sözlerini şöyle sürdürdü: "Transfer döneminde tahminler artıyor, ancak biz bir savunma oyuncusuyla anlaştık ve Yasser İbrahim ile anlaşmaya çalışmadık, bu haberler doğru değil."

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