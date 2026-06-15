Suudi kulüpleri yaz transfer yarışıyla meşgulken, Al-Ahli içten başlamayı tercih etti; sakin ama kararlı bir adım: "El-Raqi"nin savunmasının geleceğini güvence altına almak amacıyla Brezilyalı Roger Ibanez'in sözleşmesini 2029 yazına kadar uzatmak üzere bir ön anlaşma imzalandı.

Suudi gazetesi "Okaz"ın haberine göre, Al-Ahli yönetimi kararını erken verdi ve uluslararası defans oyuncusunu kalmaya ikna etti. Bu, kulübün spor projesinin geçici transferler değil, sabit isimler üzerine inşa edildiğinin açık bir göstergesi.

"Al-Raqi" forması giydiğinden bu yana, Ibanez üç büyük şampiyonluğa katkıda bulundu: Asya Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya iki şampiyonluk ve geçen sezon Suudi Süper Kupası.

Bireysel olarak ise tüm turnuvalarda 46 maça çıktı, bu maçlarda 4 gol attı ve aynı sayıda asist yaptı, böylece hem oyun kurmada hem de savunmada başarılı olan modern bir defans oyuncusu olduğunu kanıtladı.

Onun varlığı Cidde ile sınırlı kalmadı. Ibaniz, şu anda ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya formasıyla Fas karşısında "Seleção"un ilk maçında sahaya çıktı ve Al-Ahli'ye ek bir moral desteği sağladı: Asıl savunma oyuncusu sadece Asya'da oynamıyor, aynı zamanda dünyanın en üst düzey futbol sahnesinde de mücadele ediyor.

Bu uzatma ile Al-Ahli, iki yönlü bir mesaj gönderiyor: Rakiplerine, arka duvarının sağlam olduğunu; taraftarlarına ise istikrarın şampiyonlukların belirlendiği yerden, yani savunmanın kalbinden başladığını.

Ibanez, daha önceki açıklamalarında, Al Ahli'nin teklifi geldiğinde menajerinin kendisine Suudi ligine transfer olmasının milli takımdan uzaklaşmasına ve medyada görünürlüğünün azalmasına neden olabileceğini söylediğini, ancak bu görüşe ikna olmadığını belirtmişti.

Oyuncu şöyle açıkladı: "Ona dedim ki, eğer gerçekten milli takıma girmek istiyorsam, Suudi Ligi'nin çok hızlı büyüdüğünü ve büyük oyuncuların buraya transfer olduğunu, dolayısıyla seviyenin sürekli yükseleceğini düşünüyorum."