Suudi Al-Ahli’nin yeni transferi için sağlık kontrolü tarihi belirlendi

Basında yer alan haberlere göre, Suudi Al-Ahli’nin yeni transferi için resmi sözleşmenin imzalanması öncesinde tıbbi muayenenin yapılacağı tarih açıklandı.

"Arménie Football" ağının haberine göre, Rus Krasnodar takımından transfer edilecek Ermeni yıldız Edward Spirtzyan'ın sağlık muayenesi 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü yapılacak.

Ağ, Krasnodar'ın kaptanının sağlık kontrolünü geçtikten sonra Al-Ahli ile üç sezonluk bir sözleşme imzalayacağını ve ardından transferin resmi olarak duyurulacağını belirtti.

Spirtzyan, önümüzdeki hafta Avusturya'daki takım kampına doğrudan katılarak, yeni sezon hazırlıklarına takım arkadaşlarıyla birlikte başlayacak.

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, performans ve başarılara bağlı teşvikler ve primlerin yanı sıra yıllık 10 milyon avro maaş alması bekleniyor.

Spirtzyan, 2025-2026 sezonunda Krasnodar formasıyla dikkatleri üzerine çekti; çeşitli turnuvalarda 42 maça çıktı, bu maçlarda 14 gol attı ve 18 asist yaptı, böylece Rus liginin en öne çıkan yıldızlarından biri haline geldi.

Oyuncunun Krasnodar ile 2029 yazına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor ve “Transfermarkt” sitesine göre piyasa değeri 25 milyon avro.

Spirtzyan transferi, Al-Ahli’nin bu yaz gerçekleştirdiği üçüncü transfer oldu. Daha önce Norveç’in Tromsø takımından Gambiyalı savunma oyuncusu Abubakar Sidi Kinteh ve Abha’dan Mishaal Al-Mutairi kadroya katılmıştı.