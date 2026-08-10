18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Edouard MendyGetty

Çeviri:

Suudi Al-Ahli, "menajer ve kaleci çatışmasında" Mendy'yi koruyor ve müdahale suçlamasını reddediyor

Transfers
E. Mendy
Al Ahli
Premier Lig
Senegal

Senegalli yıldız gitmeyecek

Suudi basınındaki haberler, son günlerde gündeme gelen Senegalli file bekçisi Edouard Mendy'nin Al Ahli'den ayrılıp Premier Lig'e dönmesine yaklaştığı iddialarının gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini hemen al!

Suudi Arabistan'ın "Al Watan" gazetesi, Al Ahli kulübünden edindiği kaynaklara dayanarak, Mendy'nin ayrılığı fikrinin şu anda kulüp yönetiminde gündemde olmadığını, kalecinin takımda kalmaya devam ettiğini ve bu konuda dolaşan iddiaların doğru olmadığını aktardı.

Premier Lig
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Mendy'nin geleceği, kulüple sözleşmesi devam etmesine rağmen isminin devam eden yaz transfer döneminde ayrılıkla anılması üzerine son dönemde bir tartışma yaratmıştı.

Bu yalanlama, bazı haberlerin kulüp içinde anlaşmazlıklar olduğuna ve Al Ahli spor direktörü Roy Pedro'nun, kalecinin sahadaki seviyesinden bağımsız olarak takım içindeki teknik rolünün ötesine geçen konulara müdahale ettiği gerekçesiyle ayrılmasını istediğine işaret ettiği bir dönemde geldi.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini hemen al!

Mendy, Al Ahli'nin kadrosundaki temel taşlardan biri olarak kabul ediliyor; teknik ekip, takıma katıldığı günden bu yana yerel ve kıtasal turnuvalarda ona ilk kaleci olarak güveniyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin