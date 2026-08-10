Suudi basınındaki haberler, son günlerde gündeme gelen Senegalli file bekçisi Edouard Mendy'nin Al Ahli'den ayrılıp Premier Lig'e dönmesine yaklaştığı iddialarının gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Suudi Arabistan'ın "Al Watan" gazetesi, Al Ahli kulübünden edindiği kaynaklara dayanarak, Mendy'nin ayrılığı fikrinin şu anda kulüp yönetiminde gündemde olmadığını, kalecinin takımda kalmaya devam ettiğini ve bu konuda dolaşan iddiaların doğru olmadığını aktardı.

Mendy'nin geleceği, kulüple sözleşmesi devam etmesine rağmen isminin devam eden yaz transfer döneminde ayrılıkla anılması üzerine son dönemde bir tartışma yaratmıştı.

Bu yalanlama, bazı haberlerin kulüp içinde anlaşmazlıklar olduğuna ve Al Ahli spor direktörü Roy Pedro'nun, kalecinin sahadaki seviyesinden bağımsız olarak takım içindeki teknik rolünün ötesine geçen konulara müdahale ettiği gerekçesiyle ayrılmasını istediğine işaret ettiği bir dönemde geldi.

Mendy, Al Ahli'nin kadrosundaki temel taşlardan biri olarak kabul ediliyor; teknik ekip, takıma katıldığı günden bu yana yerel ve kıtasal turnuvalarda ona ilk kaleci olarak güveniyor.