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Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
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Suud Abdülhamid'in katılımıyla: Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez 27'nin gol kralını yeniden kaybetti

F. Al-Buraikan
Suudi Arabistan - Güney Kore
Suudi Arabistan
Güney Kore
Hazırlık Maçları
Suudi Arabistan - Özbekistan
Özbekistan
Suudi Arabistan
Güney Kore
Özbekistan

Suudi Arabistan'a ağır darbe

Suudi Arabistan Milli Takımı, mevcut uluslararası ara dönemindeki ilk hazırlık maçını Güney Kore Milli Takımı'na karşı oynamasına yaklaşık 72 saat kala, Arap Körfez Kupası "Körfez 27" turnuvasının gol kralını kaybetti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Katar'ın başkenti Doha'daki mevcut kampı sırasında, önümüzdeki Cuma günü Güney Kore Milli Takımı ile önündeki önemli karşılaşmalara hazırlık amacıyla bir hazırlık maçı oynayacak.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın "X" platformundaki resmi hesabı, Fransız ekibi Lens'in savunmacısı Suud Abdülhamid'in, dün Pazartesi kampa ulaşmasının ardından ilk kez takım antrenmanlarına katıldığını açıkladı.

Buna karşılık, Ahli forveti Firas el-Bureykan, soğuk algınlığı sorunu yaşaması nedeniyle Suudi Arabistan Milli Takımı'nın takım antrenmanlarına katılmamaya devam etti; bu durum, Güney Kore maçında oynayabilme ihtimaline dair şüpheleri gündeme getirdi.

Gelecek maçlar
KSA

KSA

Hazırlık Maçları

13 Kas 2026

KOR

KOR

KSA

KSA

Hazırlık Maçları

17 Kas 2026

UZB

UZB

El-Bureykan, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor; Arap Körfez Kupası "Körfez 27" turnuvasının geçen sezonunda gol kralı unvanını kazanmış ve Suudi Arabistan'ın 23 yıl aradan sonra ilk kez şampiyonluğa ulaşmasına katkı sağlamıştı.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, Doha kampında 17 Kasım Salı günü Özbekistan Milli Takımı'na karşı yeni bir hazırlık maçı oynayacağını hatırlatalım.

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