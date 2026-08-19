Sutalo için satın alma opsiyonunun bedeli belli oldu: Ajax’ın bonservis bedelinin küçük bir kısmı

Gianluca Di Marzio'nun çarşamba sabahı bildirdiğine göre Josip Sutalo, kiralık olarak Ajax'tan Lazio'ya ayrılacak. Günün ilerleyen saatlerinde Hırvat savunmacı için satın alma opsiyonunun ne kadar olduğu da belli oldu.

Di Marzio'ya göre Lazio, Sutalo'yu Ajax'tan bir yıllığına kiralamak için üç milyon euro ödeyecek. MARCA'dan Matteo Moretto ise bu rakamın 2,5 milyon euro olduğunu biliyor.

Moretto ayrıca satın alma opsiyonunun sekiz milyon euro olduğunu da aktarıyor. Bu opsiyon, bazı şartların yerine getirilmesi halinde zorunlu hâle gelecek.

Sutalo, 2023 yazında dönemin teknik direktörü Sven Mislintat tarafından 22 milyon euro karşılığında Amsterdam'a getirilmişti. Stoper, Hollanda'da zorlu bir başlangıç yaşadı ancak Francesco Farioli yönetiminde toparlandı.

Sutalo, Lazio'da eski takım arkadaşı Kenneth Taylor ile yeniden buluşacak. Taylor, yarım yıl önce 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Salı akşamı Ajax'ın Ko Itakura'yı 4,5 milyon euroya Borussia Mönchengladbach'a sattığı ortaya çıktı. Böylece Aaron Bouwman, geriye kalan tek sağ ayaklı stoper oldu.