Manchester United oyuncularının Leeds United ile 1-1 berabere kalmalarının ardından sessiz kalması geniş çapta soru işaretleri doğurdu. Lisandro Martinez'in Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı alınan mağlubiyetin ardından kulüp yönetimine yönelttiği sert açıklamaların gölgesinde, Bruno Fernandes ve Matheus Cunha basına konuşmalarına izin verilmediğini öne sürdü.

Fernandes ve Cunha, maçın ardından karma bölgede gazetecilerin talebine rağmen konuşmayı reddetmiş, bunun için izinlerinin bulunmadığını belirtmişti; bu durum United oyuncularının maç sonrası alışılagelmiş tutumundan farklıydı.

Lisandro Martinez'in bombası

Bu sessizlik, Lisandro Martinez'in United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 kaybetmesinin ardından verdiği sert bir televizyon röportajının ardından geldi. Martinez, yaz transfer döneminin zayıf yönetildiğini değerlendirerek, aralarında sportif direktör Jason Wilcox'un da bulunduğu kulüp yönetimine yüklendi.

Kulüp, Martinez'e açıklamaları nedeniyle para cezası kesti; Martinez ise ortamı yatıştırmaya yönelik görüşmelerin ardından özür diledi. Daha sonra Leeds maçında forma giydi ve United taraftarının desteğini aldı, ancak bir sakatlık nedeniyle ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Manchester United oyuncularının açıklamalarını resmen yasakladı mı?

İngiliz Mirror gazetesine göre, oyuncuların sessizliği, Martinez'inkine benzer sert eleştirilerin tekrarlanmasından korkulduğu için kendilerinden konuşmamalarının istenmiş olabileceğine işaret ediyor olabilir. Gazete şunları ekledi: "Ancak mevcut bilgiler, kulübün medya ekibi tarafından oyunculara maç sonrası yazılı basınla konuşmamaları yönünde doğrudan bir talimat verilmediğini gösteriyor."

Bu beraberlik, United'ın Premier Lig'de galibiyet alamadığı maç serisini beşe çıkardı. Takım bu süreçte yalnızca ağustos ayında yeni çıkan Ipswich karşısında galip gelebildi; tüm kulvarlarda oynadığı on maçta ise sadece iki galibiyet elde etti.

United, 2018-2019 sezonunun sonundan bu yana tüm kulvarlarda altı maç galibiyet alamadan geçirmemişti; ayrıca bir sezon başında ligin ilk yedi haftasında yalnızca bir galibiyet almasının üzerinden 40 yıl geçti.

Michael Carrick'in takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında çarşamba günü Cesc Fabregas yönetimindeki Como ile karşılaşacak, ardından önümüzdeki pazar Premier Lig'de Bournemouth'u ağırlayacak.