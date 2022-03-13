Suskun golcüsü Gonzalo Higuain'i eleştirdi: Inter Miami teknik direktörü Phil Neville daha fazlasını bekliyor

Inter Miami teknik direktörü Phil Neville, 2022 MLS sezonuna kötü giren Gonzalo Higauin'in seviyesini yukarı çekmesi gerektiğini söyledi.

Real Madrid ve Juventus formalarıyla uzun süre Avrupa'nın sayılı golcüleri arasında yer alan Higauin, 2020'den bu yana Inter Miami forması giyiyor.

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, sezona yüksek beklentilerle girmesine rağmen ilk üç maçtan sadece bir puan çıkarabildi.

Beckham sezon öncesinde verdiği demeçlerde başarısızlığa tahammülü kalmadığını ve şampiyonluğa oynayacak bir takım görmek istediğini belirmişti.

David Beckham'ın başarısızlığa tahammülü kalmadı

Phil Neville ne söyledi?

Cumartesi günü Los Angeles FC'ye 2-0 kaybedilen maçın ardından gazetecilere konuşan Neville, Higuain'in düşük formuna değindi.

"Başarılı olmamız için iyi oynaması gerekiyor. Bu gibi anlarda sahneye çıkmalı."

"Takımdaki rolü değişmedi. Hala en iyi bitiricilerimizden biri."

"O en fazla golü beklediğimiz isim. O en fazla asisti beklediğimiz isim. Nokta."

Umudunu yitirmedi

Neville, üst üste alınan iki yenilgiye rağmen bu hafta takımın performansında önemli bir artış olduğuna inanıyor.

Inter Miami, geçen hafta Austin FC karşısında 5-1'lik skorla ağır bir yenilgi yaşamıştı.

"Şu anda zorlu bir süreçten geçiyoruz. Şeytanın bacağını bir türlü kıramadık, işler hep aleyhimize gelişiyor."

"Ama hayat böyledir, bunu aşmamız gerek. Takım için iyi bir öğrenme süreci oldu. Asla pes etmiyoruz ve sıkı çalışıyoruz, bu nedenle onlarla gurur duyuyorum."

Higuain'in MLS karnesi

Bir buçuk yıl önce Juventus'tan Inter Miami'ye bedelsiz transfer olan Higuain, MLS'te çıktığı 41 maçta 13 gol ve dokuz asist üretti.

34 yaşındaki forvet geçen sezon ise 30 maçta 12 gol ve altı asistle oynamıştı.

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