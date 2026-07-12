Sürprizler ve sadakat mesajı… Kahire Stadyumu’nda Mısır Milli Takımı’na düzenlenen onur töreninin ayrıntıları

Mısır Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki tarihi katılımının ardından düzenlenecek onur töreninin hazırlıklarında yeni gelişmeler yaşandı; Mısır Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Azzam, Kahire Uluslararası Stadyumu’nda düzenlenecek ve mevcut milli takım yıldızlarını Mısır futbolunun efsaneleriyle bir araya getirecek olan bu özel gecede taraftarlara pek çok sürpriz sunacak olan törenin ayrıntılarını açıkladı.

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası finallerine katılarak son 16 turuna yükselmiş, ancak turnuvanın en dikkat çeken maçlarından birinde, son şampiyon Arjantin Milli Takımı’na 3-2’lik skorla heyecan verici bir mağlubiyet alarak turnuvaya veda etmişti.

Mustafa Azzam, “On Sport” kanalında yaptığı televizyon açıklamasında, Kahire Stadyumu’ndaki kutlamanın, Mısır Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki performansına takdir göstermek amacıyla El Alamein şehrinde düzenlenen kutlamanın devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Azzam, kutlamada milli takım oyuncularının aileleriyle birlikte saha içinde yer alacağını ve bu şenlikli atmosferde takımın elde ettiği başarıyı onurlandırmanın yanı sıra oyuncuların ailelerini de bu özel etkinliğe dahil etmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Azzam, Mısır Futbol Federasyonu’nun, zamanın kısıtlı olmasına rağmen, milli takımın tarihi nesillerinden birçoğuna davet gönderdiğini ekledi. Bunların başında, Afrika Uluslar Kupası şampiyonu 1986 nesli, İtalya’daki Dünya Kupası finallerine katılan 1990 nesli, 2006, 2008 ve 2010 yıllarında tarihi üçlü zaferi kazanan şampiyonlar ile Rusya’daki Dünya Kupası’na katılan 2018 milli takım oyuncularını da davet etti.

Kahire Stadyumu’ndaki ana locanın Mısır futbolunun yıldızlarına ve efsanelerine ayrılacağını belirten Genel Sekreter, bunun amacının kutlama sırasında onların ön plana çıkmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Bu mesaj, nesillerin sürekliliğini ve Mısır futbol tarihinin bütünlüğünü yansıtıyor ve başarıların önceki nesillerin elde ettiklerinin üzerine inşa edildiğini teyit ediyor.

Futbol Federasyonu Genel Sekreteri, kutlamanın mümkün olan en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlamak için tüm hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü ve bunun milli takımın ve onurlandırılacak efsanelerin itibarına yakışır bir şekilde yapılacağını vurguladı.

Ayrıca, etkinliğin organizasyonunun Birleşik Spor Şirketi tarafından üstlenildiğini belirterek, şirketin Mısır futbolunun tarihini ve simgelerini kutlamak amacıyla törene olağanüstü bir hava katacak bir dizi özel program ve sürpriz hazırladığını ifade etti.

Aynı bağlamda, “Tazkarti” şirketi, Kahire Uluslararası Stadyumu’nda tam kapasite seyirci katılımıyla düzenlenecek Mısır Milli Takımı Onur Gecesi’nin biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Sanatçı Tamer Hosni’nin sahne alacağı tören, 13 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21.00’de başlayacak ve üç saat sürecek. Bu gece, Mısır Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki başarısını kutlamak amacıyla spor ve sanatın bir araya geldiği benzersiz bir kutlama atmosferine sahne olması bekleniyor.