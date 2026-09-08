Fransız "France Football" dergisi, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" ile iş birliği içinde, dünyanın en iyi futbolcusuna verilen 2026 Ballon d'Or ödülüne aday olan futbolcuların tam listesini açıkladı.

Dünyanın en önemli ödülüne aday olanların açıklaması bu akşam salı günü yapılırken, kazananın adı ödül tarihinde ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da 26 Ekim'de düzenlenecek büyük bir törenle açıklanacak.

Tören ayrıca en iyi kaleciye verilen "Yashin" ödülü, en iyi genç oyuncuya verilen "Kopa" ödülü, en iyi teknik direktör ile en iyi kulüp ödülü ve diğer birçok ödül gibi Ballon d'Or'un diğer bireysel ödüllerini kazananların açıklanmasına da sahne olacak.

Ballon d'Or ödüllerinin tüm kategorilerine aday olanların tam listelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Adayların başında, geçen sezon gerek kulüpleriyle gerekse 2026 Dünya Kupası'nda parlayan bir dizi yıldız yer alıyor. Bunların en öne çıkanları arasında Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappé, Inter Miami ve Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi ve Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan İspanyol orta saha oyuncusu Rodri bulunuyor.

Öne çıkan adaylar arasında ayrıca Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, Saint-Germain ve La Roja ile hem Şampiyonlar Ligi hem de Dünya Kupası şampiyonluklarını bir araya getiren Fabián Ruiz ve mevcut ödülün sahibi, Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Ousmane Dembélé de yer alıyor.

Listede Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nden iki oyuncu da yer aldı: El-Nassr'ın yıldızı Senegalli Sadio Mané ve El-Kadisiye'nin golcüsü Meksikalı Julián Quiñones. Öte yandan dünya şampiyonu İspanya Milli Takımı ve Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain oyuncuları adaylara damga vurdu.

Buna karşılık, geçtiğimiz yıllarda yer almaya alışkın olduğumuz bir dizi isim listede yer almadı. Bunların en öne çıkanları arasında Suudi El-Nassr ve Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo ile Liverpool'un eski, Trabzon'un mevcut yıldızı ve Mısır Milli Takımı'nın kaptanı Mohamed Salah bulunuyor.

Buna ek olarak Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Raphinha ile Barça ve İspanya Milli Takımı orta saha oyuncusu Pedri de listeden çıkarıldı.

2026 Ballon d'Or ödülünün aday listesinin tamamı

Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere)

Pau Cubarsí (Barcelona, İspanya)

Marc Cucurella (Chelsea, İspanya)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, Fransa)

Luis Díaz (Bayern Münih, Kolombiya)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portekiz)

Gabriel (Arsenal, Brezilya)

Erling Haaland (Manchester City, Norveç)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Fas)

Harry Kane (Bayern Münih, İngiltere)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, Gürcistan)

Lamine Yamal (Barcelona, İspanya)

Sadio Mané (El-Nassr, Senegal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brezilya)

Lautaro Martínez (Inter Milan, Arjantin)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Fransa)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portekiz)

Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin)

João Neves (Paris Saint-Germain, Portekiz)

Michael Olise (Bayern Münih, Fransa)

Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Ekvador)

Julián Quiñones (El-Kadisiye, Meksika)

Declan Rice (Arsenal, İngiltere)

Rodri (Manchester City, İspanya)

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain, İspanya)

William Saliba (Arsenal, Fransa)

Ferran Torres (Barcelona, İspanya)

Dayot Upamecano (Bayern Münih, Fransa)

Vinícius Júnior (Real Madrid, Brezilya)

Vitinha (Paris Saint-Germain, Portekiz)

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