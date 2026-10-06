Barcelona, Brezilyalı Raphinha'nın sözleşmesini 2030 yılına kadar resmen uzatacağını açıklamaya hazırlanıyor. Bu adım, kulübün önümüzdeki yıllarda en önemli hücum unsurlarından birine olan bağlılığını teyit eden stratejik bir hamle niteliğinde.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Raphinha, yeni sözleşmesini önümüzdeki cuma günü Joan Laporta ile imzalayacak. Ardından ise Katalan ekibiyle devam etme kararının nedenlerini anlatmak üzere bir basın toplantısı düzenleyecek.

Barcelona ile önceki bağlantısı 2028 yılına kadar uzanan Raphinha, geleceğini daha uzun bir süre güvence altına alma isteğiyle sözleşmesinin uzatılmasını bizzat talep etmişti.

Yeni sözleşme, 1 milyar euroluk serbest kalma bedeli maddesini koruyacak.

Oyuncu yaz döneminde Suudi kulüplerinden güçlü teklifler almasına rağmen Barcelona'da kalma konusundaki kararlılığını sürdürdü. Bununla birlikte takım içindeki mevcut konumuna uygun şekilde maaşının iyileştirilmesini ve uzun vadeli bir sözleşmeye sahip olmayı istiyordu.

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Raphinha, Hansi Flick'in gelişinden bu yana Barcelona'nın en önemli silahlarından biri hâline geldi. Flick, oyuncuyu takımda kalması konusunda ikna etti ve ona takım içinde liderlik rolü verdi. Oyuncu da bu sezon, kulübün Julian Alvarez'i transfer etmekte başarısız olmasının ardından gerçek forvet pozisyonunu üstlenmeyi kabul etti.

Raphinha'nın "9" numara pozisyonuna yeniden konumlandırılması kusursuz bir şekilde sonuç verdi. Oyuncu takımın gol kralı ve hücum baskısının en önemli anahtarlarından biri hâline gelerek önümüzdeki yıllarda Barcelona projesinde temel bir referans noktası olarak konumunu teyit etti.

Raphinha'nın basın toplantısında kararının detaylarını açıklaması bekleniyor. İki tarafın da ortaklığı 2030 yılına kadar sürdürme isteği ise net bir şekilde görülüyor.