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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

Çeviri:

Sürpriz yok: Nassr, Dariyah'ı cezalandırıp büyüklerin peşinden kupada son 16 turuna yükseldi

Al Diriyah - Al Nassr FC
Al Diriyah
Al Nassr FC
King Cup
Suudi Arabistan

"El Alemi", son 16 turuna yükselen son takım oldu

Al-Nassr, Kral Kupası'nda sürprizlere yenik düşmeyi reddederek son 16 turunda büyüklere katıldı.

Al-Nassr, bugün salı günü Al-Awwal Park Stadyumu'nda Kral Kupası'nın son 32 turunda Al-Diriyah ile karşılaştığı maçı 4-1 kazandı.

Al-Diriyah maça güçlü başladı; hatta oyuncusu Oscar Rodriguez aracılığıyla yalnızca iki dakika geçtikten sonra skoru açtı. Rodriguez, yerden gelen bir ortayı değerlendirerek topu Brezilyalı file bekçisi Bento'nun ağlarına gönderdi.

Ancak Al-Nassr'ın cevabı sert oldu; özellikle Portekizli yıldızı Joao Felix'in parıldadığı bir maçta. Felix, 11. dakikada Fransız defans oyuncusu Mohamed Simakan'a ilk golün asistini yaptı; yerden bir orta gönderdi ve Simakan bunu topuğuyla ağlara yolladı.

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Felix, Al-Nassr'ın ikinci golünü de 36. dakikada bizzat kendisi kaydetti. Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman sağ cepheden ustalıkla ilerledikten sonra ona yerden bir orta gönderdi ve Felix bunu file bekçisi Nikola Vasilj'in ağlarına yolladı.

Yalnızca bir dakika sonra Suudi forvet Abdullah Al-Hamdan üçüncü golü ekledi. Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane'nin nitelikli ara pasından yararlanarak Vasilj ile karşı karşıya kaldı ve topu ustalıkla ağlara gönderdi.

Joao Felix, 68. dakikada kendisinin ikinci, Al-Nassr'ın dördüncü golünü kaydetti. Sağ bek Nawaf Boushal'ın nitelikli bir yerden ortasını değerlendirerek topu doğrudan, uzaklaştırmayı başaramayan Vasilj'in ağlarına gönderdi.

Böylece Al-Nassr, Kral Kupası'nın son 16 turuna yükseldi ve Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad ile Al-Qadisiyah gibi sürprizlerden kaçınan büyüklerin arasına katıldı.

"El-Alami", 36 yıllık aranın ardından, yani en son 1990'da elde ettiği kupanın ardından ilk kez Kral Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hayal ediyor.

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