Sürpriz: Yapay zeka ile uydurulmuş bir söylenti… Mané uluslararası futboldan emekli olmadı!

Senegalli yıldız Sadio Mané’ye yakın kaynaklar, uluslararası futboldan emekli olacağına dair dolaşan haberlerin doğruluğunu yalanlayarak, kendisine atfedilen açıklamaların “tamamen uydurma” olduğunu ve yapay zeka tarafından üretildiğini doğruladılar; bu olay, dijital medyada yayılan dezenformasyonun tehlikesini ortaya koyuyor.

Senegalli “Le Quotidien” gazetesi, Senegal’in 2026 Dünya Kupası’nda son 32 turunda elenmesinden birkaç gün sonra, bu Cuma günü Mané’ye atfedilen ve uluslararası futboldan emekli olacağını duyurduğu sözleri yayınladı; ancak daha sonra bu açıklamanın “uydurma” olduğunu ve yapay zeka teknolojisiyle üretildiğini kabul etti.

Birçok uluslararası medya kuruluşu bu sahte haberi yaydıktan sonra hataları için resmi olarak özür diledi; bu olay, teknoloji çağında yanıltıcı bilgilerin ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi.

Gazeteci Malang Sani, spor haber ajansı “Sport News Africa” aracılığıyla, Mané’nin yakın çevresinden aldığı bilgilere dayanarak bu söylentiyi kesin bir dille yalanladı ve Senegali’nin Dünya Kupası’ndan elenmesinden bu yana oyuncunun uluslararası futboldan emeklilik konusunda herhangi bir açıklama yapmadığını vurguladı.

32 yaşındaki Mané, son Afrika Uluslar Kupası sırasında bunun katıldığı son kıtasal turnuva olabileceğini belirtmiş, ancak “Teranga Aslanları”ndaki geleceğine ilişkin nihai kararını henüz vermemişti; bu da kendisine atfedilen diğer tüm açıklamaların şüpheli olduğunu gösteriyor.