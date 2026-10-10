Gianni Infantino, önümüzdeki mart ayında yapılması beklenen seçimlerde Uluslararası Futbol Federasyonu başkanlığı koltuğunu koruma konusunda giderek artan bir güven duyuyor.

Avrupa Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA başkanlığı için yeni bir dönem adaylığını açıklama niyetini duyurmuştu. Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise FIFA başkanlığını düşünmediğini vurguladı.

"The Times" gazetesi, Infantino'ya muhalif olanların, adaylık başvurularının son günü olan 18 Kasım'dan önce ciddi bir rakibin ortaya çıkmasını hâlâ umduklarını belirtti.

Infantino, karşı karşıya kaldığı sayısız skandal ve etik şikâyetlere rağmen, görevini sürdürme çabalarından vazgeçmeyi reddediyor.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu Başkanı Victor Montagliani, bu koltuk için Infantino'ya rakip olmayı düşünmüyor.

Buna karşılık, 2015 yılı seçimlerinde Infantino'ya rakip olan Prens Ali bin Hüseyin'in adı gündeme getirildi; ancak yarışa yeniden girip girmeyeceği netlik kazanmadı.

Gazeteye göre, Infantino'ya karşı bir başka adayın hazırlanması üzerinde çalışılıyor; bu isim de Fransız Arsène Wenger.

Wenger, Uluslararası Futbol Federasyonu'nda futbolun gelişiminden sorumlu kişi olarak dünya futbolu çevrelerinde geniş bir saygı görüyor.