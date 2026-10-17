Suudi spor yorumcusu Walid Al-Faraj, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın sakat oyuncuların son sağlık durumuna ilişkin açıklamasına yaptığı alaycı yorumla tartışma başlattı. Açıklamanın gecenin ileri bir saatinde yayınlanması üzerine, bu detayların bu saatte duyurulmasının ne işe yaradığını sorgulayan yorumcunun sözleri, resmî açıklamaların yayınlanma zamanlaması konusunda geniş bir etkileşime kapı açtı.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın hesabı, aralarında Nawaf Al-Aqidi, Alaa Al Hajji ve Hammam Al-Hammami'nin de bulunduğu bir grup oyuncunun sakatlıklarındaki gelişmeleri açıkladığı bir sağlık bülteni paylaşmış; 27. Körfez Arap Kupası müsabakaları sırasında yaşadıkları sakatlıkların ardından durumlarının sürekli takip edilmesi kapsamında uyguladıkları tedavi ve rehabilitasyon programlarının detaylarına yer vermişti.

Al-Faraj, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın paylaşımını "X" platformundaki hesabı üzerinden tekrar yayınladı ve açıklamanın tam olarak gece 01.00'de yayınlanmasının ardından, duyurunun zamanlamasına alaycı bir gönderme yapan bir ifadeyle yorumladı.

Suudi spor yorumcusu şöyle yazdı: "Gece 1'de yayınlanan bir sağlık bülteni. Bu saatte kime duyuruyorsun?"

Al-Faraj'ın yorumu, açıklamanın tıbbi içeriğinden çok yayınlanma zamanlamasına odaklandı; zira bu tür güncellemelerin takipçilerin daha geniş bir kesimine ulaşmasına imkân verecek bir saatte paylaşılması mümkün olduğu halde, geç bir saatte yapılan duyurunun hedef kitlesini sorguladı.

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Açıklamada, Nawaf Al-Aqidi'nin Körfez Kupası 27'nin açılışında Kuveyt karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da dirseğinden başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtilmişti. Alaa Al Hajji ise Umman karşısında dizinden sakatlanmasının ardından Doha'daki Aspetar Hastanesi'nde rehabilitasyon programını sürdürüyor.

Milli takım ayrıca, Körfez turnuvasının final maçında arka adale sakatlığı yaşayan Hammam Al-Hammami'nin tedavi programına pazar günü başlayacağını duyurdu ve oyuncuların sağlık durumlarının milli takımın sağlık ekibi ile kulüplerin sağlık ekipleri arasındaki koordinasyonla takip edildiğini vurguladı.



