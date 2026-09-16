Manchester United, Premier Lig'deki son dört maçında yalnızca bir galibiyet elde etti ve kulübün yeniden yapılanma sürecinin son aşamasının ardından teknik direktör Michael Carrick üzerindeki baskının şimdiden arttığına dair sinyaller var.

Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu Nicky Butt, zorlu başlangıcın ardından Michael Carrick'in ocak ayına kadar bile göreve devam edemeyebileceğini öne sürdü.

Butt, geçen yaz görevi kalıcı olarak devralan Manchester United teknik direktörünün rekabet edebilecek kadar güçlü bir savunmaya sahip olmadığını ve bunun onun düşüşüne neden olabileceğini belirtti.

"The Good, The Bad & The Football" programında konuşan Butt, Carrick'in yaz transferlerinden yeterince yararlanamadığını düşündüğünü ifade etti.

İngiliz gazetesi Mirror'ın aktardığına göre şunları söyledi: "Bence bunların hepsi güzel, kulübü ve transferleri aşamalar halinde yaptıklarını söylemeleri iyi, ama eğer teknik direktörsen düşünürsün, tamam, forvetler, onlar durumlarının iyi olduğunu sanıyor, ben öyle düşünmüyorum."

Ve ekledi: "Bence net bir forvete ihtiyaçları var, kelimenin tam anlamıyla net bir forvete. Orta saha oyuncularını düzenlediler, ki bu tartışmaya açık bir konu."

Devamında şunları söyledi: "Bence bu konuda iyi bir iş çıkardılar, ama Michael bir sonraki transfer dönemine bile ulaşamayabilir ve şöyle diyebilir: 'Tamam, işimi kaybettim ve siz bana dörtlü savunma hattıyla işimi yapabilmem için gerekli araçları sağlamıyorsunuz.'"

Şöyle devam etti: "Çünkü dörtlü savunma hattı hakkında ne dersen de, Harry Maguire inanılmaz bir oyuncuydu, üst düzey bir oyuncuydu, ama artık belli bir yaşa geldi, yaşlanıyor ve hepimiz bunu yaşadık, öyle değil mi? İnsan yaşlandıkça yavaşlar ya da eskisi kadar iyi olmaz, eskisi kadar hızlı olmaz."

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Lisandro Martínez hâlâ zirvede, hâlâ çok iyi bir oyuncu. Ayrıca Luke Shaw'ı da beğeniyorum; formda olup oynadığında Avrupa'nın en iyileri arasında, ama gerçek şu ki çok fazla sakatlık yaşıyor."

Ve ekledi: "Sağ bek oyuncularından hiçbirinin yeterince iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden bir teknik direktör ya da teknik sorumlu olarak duruma bakar ve şöyle dersin: 'Tamam, dörtlü savunma hattına bazı oyuncular katmaya acil ihtiyacım var.'"

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ama United'ın transfer ekibi ve yetkilileri sanki şöyle diyor: 'Hayır, bu bir sonraki aşama, bu ocak ayında olabilir, hatta zaten oluyor da olabilir ve bu çok zor olacak, ya da belki yazın gerçekleşir.' Ve bu teknik direktörlere yardımcı olmuyor."

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