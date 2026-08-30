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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Çeviri:

Sürpriz transfer! Barcelona, görünüşe göre Robert Lewandowski için flaş bir alternatifi yok pahasına kadrosuna katıyor

La Liga
Transfers
Barcelona
Arsenal
G. Jesus

Barcelona, transfer döneminin bitimine kısa süre kala Arsenal'den sürpriz bir hamle yapıyor: Fabrizio Romano ve Mundo Deportivo'nun aktardığı bilgilere göre Gabriel Jesus, Katalan ekibine transfer olmaya çok yakın.

Zorunlu sağlık kontrolünün yarın, yani pazartesi günü tamamlanması bekleniyor. Mundo Deportivo'ya göre 29 yaşındaki Brezilyalıya Katalan ekibinde bir yıl opsiyonlu iki yıllık sözleşme sunuldu. Transfer gazetecisi Romano'nun aktardığına göre kulüp, Arsenal'e yaklaşık 10 milyon euro sabit bonservis bedelinin yanı sıra başarıya bağlı bonuslar ödeyecek.

Böylece Blaugrana'nın sportif yönetimi, Robert Lewandowski ile Ferran Torres'in ayrılıkları sonrası oluşan boşluğu dolduruyor. Teknik kapasitesi yüksek sağ ayağını kullanan oyuncu, Katalanların yeniden şekillenen hücum hattına ekleniyor. Hücum hattı, მიმდინარე transfer döneminde Lewandowski'nin (Chicago Fire), Torres'in (PSG) ve Marcus Rashford'un (Manchester United) ayrılıklarının ardından Anthony Gordon ile Karim Adeyemi transferleriyle zaten köklü şekilde değişmişti.

Jesus şimdi kadroya, ya esas hedef Julian Alvarez'e alternatif olarak ya da hatta onunla birlikte tamamlayıcı bir parça olarak katılıyor. 26 yaşındaki Arjantinli için süren transfer pazarlıkları ise hâlâ zorlu ilerliyor, çünkü Atletico Madrid şu ana kadar en iyi golcüsünü doğrudan rakibine bırakma konusunda hiçbir istek göstermedi.

Gabriel Jesus Arsenal 2025-26Getty Images

Gabriel Jesus'un Arsenal'deki sözleşmesi ne kadar süre daha devam ediyordu?

İspanyolların hamlesi, her iki taraf için de uygun bir zamanda geliyor. Jesus, son aylarda Gunners'da giderek etkisini kaybetti. Londra'daki sözleşmesi gelecek yıl sona ereceği için Premier League kulübü, bonservissiz bir ayrılığı önlemek adına transfer döneminin son bölümünde bir anlaşmaya açık yaklaştı.

Anlaşmanın en büyük risk faktörü olarak hücum oyuncusunun fiziksel durumu görülüyor. Normalde çoğu zaman oldukça istekli oynayan Brezilyalı, Arsenal'deki son sezonlarında tekrarlayan sakatlık araları nedeniyle defalarca geriye gitti. Tecrübeli oyuncunun şimdi Barcelona'da yeniden eski istikrarına kavuşması ve hücum hattındaki rekabet baskısını hemen artırması bekleniyor.

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